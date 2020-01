Gregory Echenique: Estaría disponible para el repechaje

Echenique no podrá participar en la primera ventana del AmeriCup / Foto: Cortesía

Baloncesto Internacional

Jueves 16| 2:46 pm





El pívot venezolano Gregory Echenique manifestó que “siempre es un honor estar en la selección nacional” y recalcó que no podrá estar en la ventana clasificatoria a la Americup por motivos profesionales con su equipo de la segunda división de Japón, el Hiroshima Dragonflies, pero que si estará disponible para el repechaje olímpico que se realizará a partir del 23 de junio en Lituania.

“Yo he manifestado que estaría disponible para el repechaje olímpico, en febrero no podré estar por motivos deportivos, pero siempre es un honor representar a mi país y ojalá pueda ayudar a Venezuela para conseguir el boleto a Tokio”, recalcó el jugador mirandino, que estuvo en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial China 2019.

Echenique manifestó su alegría por el acercamiento de la nueva directiva de la Federación Venezolana de Baloncesto con él. “El capitán José Vargas me comentó que el presidente de la FVB, Hanthony Coello, quería conversar, pudimos establecer contacto y me dijo que contaba conmigo para la Americup y el repechaje, al igual que el Director de Selecciones Nacionales, Oswaldo Narváez, hable con ambos y me manifestaron su apoyo y comprensión”, aseveró.

El venezolano es vital para el conjunto de Hiroshima Dragonflies en la segunda división de la Liga Japonesa. Echenique promedia doble figura en puntos y rebotes con 19.7 puntos y 12.3 capturas por encuentro. Además, su equipo es líder de la conferencia oeste con récord de 27-5, la mejor marca de todos los equipos de segunda.

“En febrero se me hace muy difícil estar con el equipo. El año pasado teníamos descanso en las fechas FIBA, pero esta vez no tenemos descanso y estamos en un momento crucial de la temporada con el equipo y en febrero definimos el pase a postemporada”, dijo el criollo que siempre ha mostrado su disposición a vestir la casaca nacional.