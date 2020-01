'Melo' regresa a Houston por la puerta grande

Baloncesto Internacional

El veterano alero Carmelo Anthony apenas pudo la pasada temporada disputar 10 partidos con los Rockets de Houston, el tiempo que el equipo tejano necesitó para entender que lo que les ofrecía en el campo no era lo que necesitaban y esperaban de él.



Su despido causó sorpresa en la NBA y una gran frustración en el propio jugador All-Star, que luego se perdió el resto de la temporada porque ningún otro equipo lo quiso contratar e inclusive barajó la posibilidad de retirarse.



Pero su suerte cambió cuando el pasado noviembre, tras la falta de progresos en la recuperación del veterano pívot español Pau Gasol, los Trail Blazers decidieron ocupar su puesto con el fichaje de Anthony, quien desde entonces ha sorprendido por su gran rendimiento y recuperación de jugador All-Star.



La pasada noche, en su regreso a Houston, los Rockets fueron los que comprobaron por si mismo el gran momento de forma en el que se encuentra el veterano jugador de 35 años y 17 temporadas en la NBA, al ser su verdugo en la derrota que sufrieron por 107-117 ante los Trail Blazers.



Anthony acabó con un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes en los 34 minutos que estuvo en la pista del Toyota Center, tras anotar 7 de 10 tiros de campo, incluidos los cinco primeros que hizo.



Sin embargo, al concluir el partido, Anthony admitió que la manera como fue despedido por los Rockets no le dio ninguna motivación adicional en el campo para tener mejor rendimiento o hacer algo especial.



"Pasé todo eso el tiempo que estuve fuera", comentó Anthony. "En el momento en que tuve que pensar en esa situación, ya lidié con cada emoción que pudieras pensar en tratar de descubrir por qué, cuestionándome al principio, trabajando duro para superar eso y estar en paz con lo que sucedió".



Anthony dijo que el triunfo había sido el mérito de una gran labor de equipo porque todos deseaban conseguir la victoria importante que necesitaban.



"La queríamos esta noche", comentó Anthony. "Teníamos un gran plan de juego, nos apegamos a él, todos estuvimos de acuerdo. Nos cerramos bien el defensa y atacamos también en equipo durante toda la noche. Este era un partido en el que sentíamos que podíamos tener opciones de ganar y lo hicimos".



En cuanto a la estrategia de juego que trabajo de cara a superar a la defensa de los Rockets, Anthony dijo que estaba convencido que le iban a permitir jugar uno contra uno y aprovechó esa oportunidad.



"Solo quería aprovechar los cambios y jugar dentro de la pintura", analizó Anthony. "Sabía que me dejarían jugar uno contra uno dentro de su defensa, así que quería aprovechar eso. Solo estaba siendo paciente, tomándome mi tiempo".



Su diagnóstico de la defensa que le iban hacer los Rockets fue "perfecto" y el resultado ayudar a los Trail Blazers que consiguiesen su mejor triunfo en lo que va de temporada.EFE