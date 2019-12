Mirotic se exhibe contra el Olympiacos

Baloncesto Internacional

Viernes 27| 6:46 pm





EFE

Nikola Mirotic lideró al Barça en su victoria (90-80) en la Euroliga contra el Olympiacos con una portentosa actuación antes de enfrentarse al Real Madrid el próximo domingo en la Liga Endesa.



El pívot azulgrana se salió con 21 puntos y 15 rebotes en un encuentro que el Barça resolvió en un gran tercer cuarto que no pudo ver completo en la pista su técnico Svetislav Pesic al ser expulsado por protestar airadamente una falta contra su equipo, lo que le valió dos técnicas.



Vassilis Spanoulis llegó al Palau para superar a Juan Carlos Navarro, presente en el palco, como máximo anotador de la Euroliga pero la gran defensa sobre él de Cory Higgins dejó la celebración para otro día. El escolta griego solo anotó 2 puntos y eso, junto a la ausencia de Milutinov, fue una losa para el Olympiacos.



A pesar de fallar sus primeros seis lanzamientos, al Barça no le costó mucho hacerse con el control del partido (7-2, min. 5) de la mano de Nikola Mirotic, que firmó un gran primer tiempo con dobles figuras: 11 puntos y 10 rebotes.



Con Spanoulis fuera del partido, el Olympiacos naufragó en ataque y solo Printezis fue capaz de anotar con cierta regularidad, aunque no para que su equipo se pusiera a la par que su rival en anotación.



Acabaron los azulgranas ocho puntos arriba el primer cuarto (20-12) pero los griegos se metieron en el partido con 4 puntos en los primeros 41 segundos del segundo cuarto (20-16) que obligaron a Svetislav Pesic a dar un toque de atención a sus jugadores.



Los azulgranas, sin Mirotic en pista y Delaney mal en la dirección, se atascaron en ataque y el Olympiacos se hizo con el partido de la mano de los ex azulgranas Papanikolau y Vezenkov que sumaron 16 puntos entre ambos en el segundo período.



Un parcial de 9-22 puso a los griegos cinco puntos arriba (29-34, min. 18) lo que obligó a Pesic a devolver a la pista a Mirotic que contó con la complicidad de Kyle Kuric para recomponer la situación.



Seis puntos consecutivos del escolta estadounidense devolvieron la ventaja al Barça (40-38, min. 20). El Olympiacos dejó el luminoso al descanso en 40-39.



Los azulgranas arrollaron a los griegos en los primeros cinco minutos del tercer cuarto con una defensa asfixiante que provocó cinco pérdidas de balón y un parcial de 16-4 que empezó a decantar el partido del bando local (56-43, min. 25).



Adam Hanga lideró al equipo robando balones y anotando mientras que Kyle Kuric prolongó su racha en los triples. Svetislav Pesic enfiló el camino de los vestuarios tras ser sancionado por dos técnicas consecutivas por protestar a los árbitros.



Ricard Casas tomó las riendas del equipo con el partido ya encarrilado. El Barça añadió a su gran defensa acierto en el triple para sumar seis en el tercer período. Dos consecutivos de Delaney pusieron a los azulgranas en su máxima ventaja (68-53, min. 30).



Kuric y Delaney llevaron al Barça hasta la que sería su máxima diferencia en todo el partido (80-60, min. 36) pero en los últimos cuatro minutos los azulgranas se desinflaron.



Dieron sus pívots muchas facilidades en defensa para el lucimiento de Willie Reed y Sasha Vezenkov y solo Adam Handa mantuvo el ritmo anotador. Los griegos sumaron un parcial de 10-20 para maquillar el marcador final.