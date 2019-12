Baloncesto Internacional

Lunes 23| 9:07 am





El base reserva de los Wizards de Washington, Isaiah Thomas, fue suspendido con dos partidos oficiales por la NBA después de que dejó el campo de juego para irse a las gradas y enfrentarse dialécticamente a dos seguidores de los Sixers de Filadelfia.



Thomas no se sintió bien por las expresiones poco educadas que le dedicaron los seguidores de los Sixers al acertar con un segundo tiro de personal durante el partido que el sábado los Wizards disputaron en el Wells Fargo Center de Filadelfia.



El máximo responsable del comité de disciplina de la NBA, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, Kiki VanDeWeghe, fue el encargado de dar a conocer la suspensión que le costará a Thomas el quedarse también sin el salario.



Las reglas de la NBA establecen que cualquier jugador que entre deliberadamente a las gradas de espectadores durante un partido será expulsado automáticamente y estará sujeto a una multa y/o suspensión.



Esta regla establecida tiene la intención de evitar altercados u otras interacciones hostiles entre jugadores y aficionados, en beneficio de ambos, y por lo tanto se aplica incluso en circunstancias como estas cuando el intercambio dialéctico entre Thomas y los dos seguidores de los Sixers estuvo siempre bajo control.



Las reglas de la NBA también requieren que los aficionados cumplan con el código de conducta que también les afecta a ellos.



De esta manera, los dos aficionados involucrados en el incidente con Thomas no podrán durante un año asistir a ningún tipo de evento deportivo que se celebren en el Wells Fargo Center y los abonos de temporada que tenían ambos seguidores les han sido revocados.



Aunque el aficionado que le dirigió expresiones poco educadas a Thomas cuando el jugador lo enfrentó dialécticamente, de inmediato, le pidió disculpas, y dijo que no era nada contra su persona, sino que estaban frustrados por con su acierto del segundo tiro de personal se habían quedado sin la posibilidad de ganar un helado gratis, que era la promoción que tenían los Sixers.



El incidente ocurrió con 2:53 minutos para el final del partido que los Wizards perdieron por 125-108 ante los Sixers.



Thomas comenzará a cumplir su suspensión cuando los Wizards visiten hoy a los Knicks de Nueva York.EFE