Puerto Rico presenta su preselección a China

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) presentó este lunes una preselección de 15 jugadores para el Mundial de China, pero con la baja del veterano delantero y pívot Ricky Sánchez, quien anunció su retiro de la escuadra.



Los 15 integrantes de la selección son David Huertas, Javier Mojica, Isaiah Piñeiro, Ramón Clemente, Alexander Franklin, Gary Browne, Gian Clavell, Emmanuel Andújar, Christopher Brady, Iván Gandía, Devon Collier, Carlos Rivera, Taylor Davis, Jorge Bryan Díaz y Ángel Rodríguez.



Cuatro de ellos -Andújar, Collier, Gandía y Brady- no acudieron a la presentación pues acaban de participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde ganaron la medalla de plata en el partido final ante Argentina.



"Es un grupo de jóvenes bien comprometidos, con hambre y que están deseosos de pasar a la primera ronda", aseguró a EFE el presidente de la FBPUR, Yum Ramos.



Además de Ramos, el director técnico del equipo, Eddie Casiano, así como la mayoría de los miembros de la selección viajarán el martes a la 01.00 de la mañana a Newark, donde se encontrarán con Andújar, Collier, Gandía y Brady para partir a Shanghái, China, donde jugarán una serie de partidos de entrenamientos antes del Mundial.



Sobre la actuación de Andújar, Collier, Gandía y Brady en Lima, Ramos la describió como "magnífica".



"Tuvieron mucha proyección. Queremos verlos en el Mundial, pero antes en los partidos amistosos para ver cómo lucen y ver cómo nos van a presentar en China", dijo Ramos.



Puerto Rico, no obstante, no contará con las participaciones de su estelar armador José Juan Barea, debido a que se recupera de una operación en su talón de Aquiles, y del escolta John Holland, quien recientemente fue suspendido por la FBPUR por excederse de una cantidad de dinero por su participación en el Mundial.



Mientras tanto, el veterano delantero y pívot Ricky Sánchez, anunció este lunes su retiro de la selección puertorriqueña tras doce años.



"Me voy agradecido y satisfecho por la oportunidad que me dio la Federación de Baloncesto de Puerto Rico de representar por tantos años a mi país", expresó Sánchez.



"El baloncesto me dio muchas oportunidades personales y profesionales y, más que todo, el sustento a mi familia. Pero ya es momento de que el relevo de generación continúe y que otros jugadores más jóvenes que yo puedan tener la misma experiencia que tuve con la Selección. Me voy agradecido", agregó.



Sánchez, recién coronado campeón con los Santeros de Aguada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), debutó a sus 20 años con la selección puertorriqueña en el 2007, en el torneo CaribeBasket, en Caguas, logrando medalla de oro.



También representó a Puerto Rico en los Mundiales de Turquía 2010 y España 2014, así como en varios Premundiales y Preolímpicos, y torneos de respecta olímpicos.



"Ricky se mostró bien agradecido al darse cuenta que aún su aportación en la Selección Nacional es sumamente valiosa. Pero respetamos su decisión de enganchar las tenis y abrirle espacio a esos jóvenes que lo vieron como ejemplo a seguir. Estaremos siempre agradecidos por todo lo que aportó al equipo", añadió Ramos.



Los primeros encuentros amistosos se celebrarán del 10 al 12 de agosto en Kunshan, China, frente al país anfitrión, Croacia y Angola, respectivamente.



Del 12 al 19 de agosto la escuadra puertorriqueña estará de lleno en los entrenamientos diarios hasta trasladarse a la ciudad de Suzhou y participar del 21 al 27 de agosto en el "Atlas Challenge Basketball Tournament".



En este torneo verán acción junto a las delegaciones de República Dominicana, Venezuela, Turquía, Grecia y Senegal.



Será el 28 de agosto cuando viajen a la ciudad china de Guangzhou, para iniciar su participación en el Mundial, el 31 de agosto frente a Irán a las 04.30 a.m. hora de Puerto Rico).



El segundo partido será el 2 de septiembre ante España y el 4 de septiembre culminará la primera ronda frente a Túnez.



Puerto Rico conforma el grupo "C" y los mejores dos equipos pasarán a la segunda ronda. // EFE