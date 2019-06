Curry: Dejar libre a Iguodala se paga caro

Baloncesto Internacional

El base Stephen Curry que no tuvo su mejor actuación individual pero ayudó a los Warriors de Golden State a ganar a domicilio 104-109 a los Raptors de Toronto en el segundo partido de las Finales de la NBA, gracias a un triple del escolta Andre Iguodala, dijo que el haberlo dejado la defensa rival sin marcar fue una "falta de respeto".



Curry, quien acabó con 23 puntos, sólo tres en el cuarto periodo, alabó la figura de Iguodala, de quien dijo que hacer una labor que no se ve pero que es fundamental para el equipo.



"Además tiene la capacidad de mantener siempre la calma y la concentración en los momentos de mayor presión, que se coloca mejor que nadie y eso fue lo que sucedió esta noche", declaró Curry al concluir el partido. "La defensa de los Raptors fue irrespetuosa con Andre (Iguodala) y lo pagaron caro".



Curry dijo que los Raptors volvieron a hacer un gran baloncesto defensivo en la primera parte, pero el equipo supo recuperar la pose de campeón y en el tercer cuarto hicieron la diferencia.



"Ellos comenzaron muy bien, intensos en ataque y seguros en defensa, pero poco a poco fuimos encontrando nuestro mejor ritmo, que llegó en el tercer periodo para luego mantener la compostura en la recta final del partido", valoró Curry. "La defensa que hicimos en el tercer periodo y en el cuarto fue la clave de la victoria".



Mientras que también alabó la gran labor que había hecho el pívot DeMarcus Cousins, quien salió como titular y aportó un doble-doble 11 puntos, 10 rebotes, seis asistencias y dos tapones. "Lo hizo todo bien en el campo, nos dio energía, defendió y anotó tiros decisivos que hicieron posible la victoria".



Curry admitió que la lesión de Thompson en el cuarto periodo, sufrió un tirón muscular en la pierna izquierda, de acuerdo a la información ofrecida por los Warriors, hizo aun más meritoria la victoria conseguida.



"No es fácil remontar como lo hicimos en el tercer periodo ante un rival que llegó al partido con todo a su favor después de haber ganado cinco partidos consecutivos en las finales de Conferencia y luego en las de la NBA", subrayó Curry. "Ahora tenemos varios días para descansar, recuperar fuerzas y volver a nuestro campo con el triunfo que queríamos conseguir".EFE