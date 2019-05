La riña entre Drake y Green al finalizar el primer partido (+Video)

Redacción Meridiano

Luego de que los Raptors de Toronto dominaran a los Warriors de Golden State, en el Air Canada Centre, Draymond Green se dirigía a los camerinos y se topó con Drake, donde ambos pudieron intercambiar algunas palabras, inmediatamente llegó Stephen Curry para calmar a su compañero y evitar una tragedia entre ambos.

Drake had some words for Draymond after the Raptors' Game 1 #NBAFinals win 👀 pic.twitter.com/d0NCKKFFHE