Durant es duda hasta el cuarto duelo ante los Raptors

La ausencia de Kevin Durant con los Warriors de Golden State, se alarga cada vez más, al parecer el jugador podría regresar para el tercer duelo de las finales ante los Raptors de Toronto, quienes pegaron primero en la serie, al dominar 118-109 este jueves en el Air Canada Centre.

Sin embargo, puede que el alero no dispute las finales, y la razón sería, que los Raptors barran la serie, de darse esta situación, el alero no jugará las finales 2019, puesto que el tercer juego es opcional, y el cuarto partido podría tener presencia; aunque no está asegurado.

Luego de que los Raptors, dominaran el primer partido de las finales, las alarmas se despertaron, por lo que deberán ajustar su defensa y conseguir mayor profundidad en las jugadas, al menos hasta que regrese Durant.

A pesar del regreso de DeMarcus Counsins, los de la Bahía de San Francisco, no pudieron contener a los canadienses. El próximo duelo será en el mismo escenario, este domingo 2 de junio.