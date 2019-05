Raptors, conscientes del gran reto que deben encarar

Baloncesto Internacional

Redacción Meridiano

Luego de una celebración, tras clasificar a sus primeras finales de NBA, los Raptors de Toronto deberán encarar el mayor reto de la temporada, intentar dominar a los Warriors de Golden State, comandados por Stephen Curry.

Luego de mostrar una grandiosa temporada, y derrotar a los principales equipos favoritos de la Conferencia Este, ahora deberán ajustar sus jugadas y buscar la manera de triunfar ante Golden State.

Toda la organización de Toronto, tiene claro que no será tarea fácil, los de la Bahía de San Francisco no le pondrán las cosas tan fáciles; sin embargo no luce imposible, acompañados de Kawhi Leonard, quien ha tenido una impresionante postemporada, intentará darle un anillo a los Raptors.

“Sabemos que logramos algunas cosas grandiosas”, comentó Danny Green a medios internacionales. "Pero el trabajo no está terminado".

"Sabemos que tenemos un buen equipo, y debemos estar enfocados en cada posesión (de balón). Ellos van a ser inmensos en esta serie”, señaló el piloto Kyle Lowry.

Pero los canadienses, tienen altas expectativas y tienen hambre del título, por lo que seguramente ambos protagonizaran una grandiosa serie. Las finales inician el jueves 30 de mayo en el Air Canada Centre.