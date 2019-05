Unas finales inéditas sin LeBron James presente

Baloncesto Internacional

Luego de ocho largos años en donde la Conferencia Este, estaba dominada por LeBron James, dejando sin opciones de clasificación a los demás equipos, finalmente esta temporada los Raptors de Toronto tendrán la oportunidad de conseguir su primer campeonato en la historia; aunque la tarea será difícil, puesto que se medirán contra los actuales reinantes de la liga, Warriors de Golden State.

La mayoría de los seguidores de la NBA, optaban por el favorito a conquistar la Conferencia Este a los Bucks de Milwaukee, quienes venían inspirados de derrotar a los Celtics de Boston en las semifinales de dicha conferencia; sin embargo, para los Raptors eso no significó nada, y a pesar de estar dos juegos abajo en el inicio de la serie, los canadienses lograron redimirse y sellar las victorias que les permitió su primera clasificación a las finales de la liga.

En los dos últimos años, los Raptors habían sido frenado por James, quien con los Cavaliers de Cleveland, le impidieron a Kyle Lowry y DeMar DeRozan disputar las finales juntos, ahora con el cambio por Kawhi Leonard, el conjunto canadiense batalló hasta el final.

Además, la incorporación de Marc Gasol, fue fundamental para el triunfo de Toronto, con una gran productividad en los tres últimos partidos, consiguió aportar lo necesario para que los Raptors dominaran al elenco comandado por Giannis Antetokounmpo.

Un gran reto que enfrentar

Celebración, alegría, satisfacción, todo eso deberá ser olvidado el próximo jueves 30 de mayo, cuando inicien las finales, ahora con el rival más fuerte del Oeste, los actuales campeones de la NBA, quienes comandados por Stephen Curry, han podido convertirse en el equipo a batir, cabe destacar que las lesión de Kevin Durant, puede ser un punto a favor de Toronto; aunque deberán lidiar con Klay Thompson y Draymond Green, quienes protagonizaron unas sorprendentes finales de conferencia.

Nuevamente, Leonard volvió a ser el capitán de los Raptors, a pesar de que hace unos días se mencionó que el alero presentaba molestias en su pierna derecha, y que disputaba los encuentros con dolor, algo que resultó ser nulo, porque su ritmo de juego no cambió y siguió demostrando un alto nivel de juego.

Con 31,2 puntos de promedio en los playoff 2019, además de poseer un 50,7% en tiros de campo, Leonard ha llegado como anillo al dedo a Toronto, para que es su primera temporada con el club, logre clasificar a su equipo a las finales de la NBA, algo totalmente sorprendente.

¿Qué pasó con Bucks?

Al parecer, el conjunto de Milwaukee, no controló la serie, teniéndola con dos juegos a su favor, cometiendo errores muy costosos en los partidos y permitiendo que los Raptors hilen cuatro victorias consecutivas ante ellos, sin duda la química fue factor clave para la eliminación de los Bucks, se esperaba que ellos fuesen el próximo rival de los Warriors, pero Toronto venció los pronósticos.

El ala-pívot griego, a pesar de sus grandiosas actuaciones, no evitó ser doblegados por los dirigidos de Nick Nurse, con un promedio total de 25,5 puntos por partido en toda la postemporada junto con 12.2 rebotes por encuentro, pero eso no valió de nada para que Leonard regresaran de atrás para remontar y despachar a los Bucks.

Finales sin James

Hace unos días el ala-pívot de los Warriors, Draymond Green, aclaró que el no tener a LeBron James en los playoff, se ha sentido totalmente raro, incluso la audiencia ha disminuido de gran manera tras no contar con su presencia, pero ahora es la oportunidad de los Raptors de Demostrar que James no es el único que puede coleccionar anillos, es también la oportunidad de Leonard de convertirse en una leyenda.

Pero los Warriors, son un equipo muy experimentado, que han lidiado con una dura derrota teniendo una ventaja de 3-1 ante los Cavs en 2016, y han cosechado tres campeonatos en los últimos cinco años, además, los de la Bahía de San Francisco, tienen claro su objetivo y no pretenden tener compasión con los debutantes.

La serie iniciará en el Air Canada Centre, puesto que los Raptors acumularon más victorias en la temporada regular que los Warriors.