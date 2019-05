Porzingis amenazó con volver a Europa si no era traspasado

Baloncesto Internacional

Alejandro Zamora // @Ajzc97

La historia de Kristaps Porzingis con el conjunto de la “Gran Manzana” no terminó de la mejor manera. “No quiero estar aquí. No voy a renovar con los Knicks y les voy a dar siete días para traspasarme o me regreso a Europa” así fue el ultimátum que dio el jugador en los despachos, aseguró el presidente de la entidad, Steve Mills, en una entrevista con la cadena de televisión SportNet New York.

“Por suerte para nosotros, ya teníamos una lista de candidatos armada desde septiembre. Apenas salió de la oficina, comenzamos a hacer las llamadas” afirma Mills. Los Knicks lograron traspasar a Porzingis a los Dallas Mavericks un día antes de que se cumpliera la fecha límite de traspasos, a cambio, el equipo comandado por David Fizdale recibieron a Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews y dos selecciones de primera ronda del draft.

Hasta la fecha, Porzingis no ha podido debutar con el equipo de Dallas debido a una lesión de rodilla y recientemente salió a la luz un video donde se le puede ver con la cara ensangrentada luego de una pelea que tuvo lugar una discoteca de su país natal con un grupo de rusos que, según el portal TMZ, le recriminaron haberse cambiado de equipo.