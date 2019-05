Pau Gasol confirmó su ausencia para el mundial

Baloncesto Internacional

Pau Gasol, pívot de los Bucks de Milwaukee, ha confirmado este miércoles su ausencia en la selección española para la disputa del campeonato del mundo de China, del 31 de agosto al 15 de septiembre.



"Me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros ya que para mí la selección siempre ha sido muy importante el participar", comentó Gasol en un breve mensaje en vídeo.



"Estoy muy orgulloso de competir con la selección y de luchar por conseguir éxitos a nivel internacional", añadió.



"Debido a mi operación por la lesión", explicó, "no voy a poder estar en este mundial de China, pero aún así estaré apoyando al equipo, deseando que hagan un gran campeonato, siempre estando cerca de ellos por mil motivos, porque somos una familia y no es sólo un 'hastagh' o un eslogan, sino que es la realidad, es el espíritu de nuestro equipo, de nuestra selección", aseguró Gasol.



"Ojalá se clasifiquen, nos clasifiquemos, para los Juegos Olímpicos (de Tokio 2020), y ojalá el año que viene pueda estar con el equipo", destacó. EFE