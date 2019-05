Marc Gasol: Ahora hay que mantener la misma energía

Baloncesto Internacional

El pívot español de los Toronto Raptors, Marc Gasol, afirmó que su equipo tiene que "mantener la misma energía" y agresividad que mostró en la noche del martes en el cuarto partido de la final de la Conferencia Este contra Milwaukee Bucks y que ganaron por 120-108.



Gasol fue uno de los jugadores más destacados del partido junto con su compañero de equipo, el también español Serge Ibaka, al hacer 17 puntos, recoger cinco rebotes y proporcionar siete asistencias. Gasol además fue clave para contener defensivamente a la estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo.



Cuando a falta de tres minutos para el final, y con todo ya decidido, el entrenador de los Raptors, Nick Nurse, decidió sentarle en el banquillo para reservar al pívot, Gasol fue despedido en el Scotiabank Arena de Toronto con el público en pie y una ovación.



El jugador, que llegó a Toronto en febrero procedente de los Memphis Grizzlies, declaró tras el partido que estaba contento por la victoria, que iguala a 2 la eliminatoria, pero que los Raptors no pueden relajarse.



"Ahora hay que mantener la misma energía e intentar jugar con la misma agresividad en ataque como en defensa. No permitir que ellos cojan el ritmo en transición porque es un equipo muy peligroso", explicó Gasol.



El jugador catalán achacó la derrota que los Raptors sufrieron en el primer encuentro de la serie, disputado en Milwaukee, por una serie de "errores mentales".



"Nos lo hicieron pagar porque es un equipo muy disciplinado que siempre encuentra el tiro que ellos quieren", declaró.



Gasol también alabó la labor realizada por el banquillo de los Raptors, como el trabajo realizado por el también español Serge Ibaka, que anotó 17 puntos y capturó 13 rebotes.



"El banquillo estuvo espléndido. Son jugadores que están en el banquillo pero para mí son titulares. Tenemos un grupo que tenemos la suerte de tener jugadores con mucha confianza, mucha experiencia", declaró.



"Y jugadores nuevos que a lo mejor no tienen tanta experiencia pero que como Freddy (VanVleet) tiene un corazón que no le cabe en el pecho", añadió.



Por su parte, el mejor jugador del partido, el base de los Raptors Kyle Lowry, alabó a Gasol y la recuperación que ha experimentado sobre todo en ataque tras un segundo partido contra los Bucks en el que el español sólo anotó dos puntos.



Lowry, que anotó 25 puntos, incluidos tres triples, afirmó que el equipo "nunca" ha tenido ninguna duda sobre la capacidad de Gasol.



"Lo que he visto es él ser agresivo, firme, recogiendo y tirando, disparando de tres. Sin preocuparse, simplemente cogiendo y tirando. Ha visto el vídeo. Ve los disparos que tiene disponibles y los ha estado tomando. Creo que todavía puede hacer más ofensivamente", dijo.



"Ha sido increíble defensivamente, ayudando y regresando hacia Brook (López) y no dejando que Brook tenga tiros. E intentando estar ahí para ayudar a todos", terminó señalando el base. EFE