Curry: Jugar contra mi hermano y ganar es la mejor experiencia

El base Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, admitió que había vivido unas finales de la Conferencia Oeste llenas de emoción, buenas actuaciones, que fueron muy especiales y únicas al tener como rival a su hermano menor Seth, que jugó como reserva de los Trail Blazers.



En esta ocasión Curry no sólo fue el líder encestador ya que también brilló en todas las facetas del juego al concluir el partido con un triple-doble de 37 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. Los Warriors ganaron en la prórroga por 117-119 y superaron la serie por un contundente 4-0.



"Todo el equipo se creció cuando más lo necesitábamos tras sufrir las bajas de Kevin Durant y DeMarcus Cousins", destacó el mayor de los hermanos Curry, que hicieron historia al ser los primeros que se enfrentaron en unos playoffs.



"La verdad que no he pensado demasiado en ese aspecto del duelo aunque ha sido algo muy especial, sobre todo para mis padres, que ahora ya tendrán menos nervios".



Curry dijo que le había pedido la camiseta a su hermano Seth al concluir el partido, disputado en el Moda Center, porque deseaba tener un recuerdo "único" de algo que no sabe si podrá repetir.



"Jugar contra mi hermano y ganar ha sido la mejor experiencia", reconoció el doble ganador del premio del Jugador Más Valioso (MVP) de la liga. "Ahora todo en mi familia volverá a la normalidad y no habrá tantos nervios con mis padres", bromeó.



El mayor de los hermanos Curry, que siguió en su línea de batir marcas estableció una nueva de 106 partidos de playoffs en los que ha conseguido al menos un triple y anotó 81 tiros de personal consecutivos hasta que a falta de 9:25 minutos del cuarto periodo falló uno para acabar el partido con 8 de 9.



Curry también logró por quinto partido consecutivo anotar al menos 30 puntos, la mejor racha en su carrera profesional.



"La verdad que nunca pienso en ese tipo de estadísticas, ni antes ni después de cada partido. Mi única preocupación es hacer lo mejor en el campo y que mi aportación pueda ayudar siempre al equipo a conseguir la victoria", aseguró.



Pero las estadísticas forman parte importante de la historia de la NBA y el mayor de los hermanos Curry se ha convertido en el sexto jugador que ha anotado 35 o más puntos en cada uno de los cuatro primeros partidos de una serie.



Antes lo habían conseguido los legendarios Elgin Baylor, LeBron James (dos veces), Michael Jordan (dos veces), Bernard King y Jerry West.EFE.