Marc Gasol: He cambiado la mentalidad de mirar más al aro

El pívot español de los Toronto Raptors, Marc Gasol, que hoy se convirtió en un elemento clave en el ataque de su equipo, reconoció hoy que cambió la mentalidad anotadora para enmendar su pobre actuación en los dos primeros partidos de la serie contra los Milwaukee Bucks.



Los Raptors ganaron hoy en casa a los Bucks 118-112 tras dos prórrogas para situar la serie de la final de la Conferencia Este 1-2 a favor de los de Milwaukee.



Gasol, que en el segundo partido sólo anotó dos puntos, acabó el tercero, disputado en el Scotiabank Arena de Toronto, con 16 puntos, cuatro de ellos triples, 12 rebotes y siete asistencias.



El pívot catalán fue el primero de su equipo en abrir el marcador de triples y durante la segunda prórroga anotó un triple fundamental que adelantó a los Raptors en el marcador.



A preguntas de Efe sobre la diferencia entre el Gasol de hoy y el de los dos primeros partidos de la serie, el jugador reconoció que ha cambiado "la mentalidad sobre todo por mi parte, de afrontar el aro, de mirar más el aro".



"(Ha sido) jugar con otro tipo de mentalidad y la confianza también de mis compañeros. Contento por la victoria y ahora a centrarse sobre todo en el cuarto partido", añadió.



Un cuarto partido que se disputará el martes en Toronto.



Sobre el hecho que jugase 45 minutos, junto con los 52 minutos de Kawhi Leonard y los 51 de Paskal Siakam, el tercer jugador de los Raptors que más estuvo en la pista, Gasol señaló que era necesario.



"Nuestra temporada está en la línea. Si perdíamos el partido, obviamente no estaría acabado pero sería muy complicado remontar un 3-0. Mucho mejor jugar esos minutos y estar 2-1 que 3-0 abajo", explicó a Efe.



Preguntado qué va a ser más fundamental en los próximos partidos, si el cansancio físico o el psicológico, Gasol apuntó al segundo porque el primero "no lo vas a cambiar".



"El (cansancio) físico es el que es. Y no vas a cambiar eso. Entonces más vale que lo aceptes, que tires para adelante, que pienses en lo que tienes que hacer en el campo y ya está. No pensar en me duele aquí o me duele allá porque eso no lo vas a cambiar", declaró.



Posteriormente, Gasol reconoció que en el anterior partido contra los Buck se "frustró" tras cometer varios errores en ataque.



"Me frustré y encima, lo que es peor aún, la frustración en ataque provocó también errores míos en defensa que es lo que no se puede permitir", dijo. EFE