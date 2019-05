Campazzo: Nos vamos a dejar la vida en esta Final Four

Baloncesto Internacional

Lunes 13| 1:55 pm





El base argentino del Real Madrid, Facundo Campazzo, manifestó, con vistas a las semifinales de la Final a Cuatro, en las que se enfrentarán el viernes al CSKA Moscú, que su equipo se va a "dejar la vida, ya que son "los últimos campeones", tienen el título, y juegan "con esa responsabilidad".



"No se necesita motivación extra cuando juegas ante el CSKA y jugadores de la talla de Sergio Rodríguez o De Colo. Son jugadores grandísimos, con mucho talento, y que en cualquier momento pueden crear problemas. Te demandan estar al 100% física y mentalmente", señaló Campazzo en una entrevista a los medios del Real Madrid.



Sobre su momento de forma, Campazzo aseguró: "Aún tienen que venir mejores versiones de Campazzo porque estoy rodeado de compañeros que me dan la confianza para jugar tranquilo y feliz, porque el cuerpo técnico me da la tranquilidad para ser yo dentro del partido y porque me siento en plenitud física".



También habló sobre su entrenador Pablo Laso, y explicó: "por haber jugado como base toda su carrera, Laso ayuda mucho a que a la hora de enviar el mensaje le entendamos perfectamente. Tiene nuestro idioma y nos da tranquilidad y confianza".



"En la Final Four se viven muchas emociones, pasión y si ves las caras de los jugadores en los hoteles les ves concentrados. Uno lo disfruta más así y sólo tiene agradecimiento por tanto apoyo en cada partido. Se nota toda la fuerza que nos envía la afición en cada partido",reconoció el base del Real Madrid.EFE