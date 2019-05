Blazers derrotan a Nuggets y jugarán la final del Oeste ante Warriors

Baloncesto Internacional

El escolta C.J. McCollum, con 37 puntos, surgió con su mejor partido en los playoffs y guió a los Trail Blazers de Portland al triunfo a domicilio por 96-100 ante los Nuggets de Denver en el séptimo y decisivo partido de eliminatoria de las semifinales de la Conferencia Oeste, que ganaron por 4-3, y pasaron a las finales por primera vez desde el 2000.

El primer partido de la serie final entre Warriors y Trail Blazers comenzará el próximo martes en el Oracle Arena de Oakland y el equipo de Golden State tendrán la ventaja de campo.



McCollum, que aportó 15 puntos en la primera parte cuando los Trail Blazers se fueron al descanso con la desventaja de nueve, disputó 45 minutos y anotó 17 de 29 tiros de campo, incluido un triple de tres intentos y 2-2 desde la línea de personal, además de capturar nueve rebotes.



El escolta-alero reserva Evan Turner también tuvo su mejor partido de playoffs y consiguió 14 puntos, incluidos 8 de 9 tiros de personal, y capturó siete rebotes.



Mientras que el líder de los Trail Blazers, el base Damian Lillard, desapareció como opción ofensiva al quedarse con apenas 13 puntos después de fallar 14 de 17 tiros de campo, incluidos 7 de 8 intentos de triples.



Lillard logró un doble-doble al capturar 10 rebotes, repartió ocho asistencias y recuperó tres balones, que ayudaron a la victoria sorpresa de los Trail Blazers.



Mientras que el pívot turco suizo Enes Kanter con un doble-doble de 12 puntos y 13 rebotes se erigió en el líder del juego interior de los Trail Blazers y completó la lista de los cuatro jugadores del equipo de Portland que tuvieron números de dos dígitos.



Pero sería la defensa y el buen control del balón las claves que abrieron las puertas a los Trail Blazers que pudieron superar la falta de inspiración de Lillard y la lesión en el tercer periodo del escolta Rodney Hood.



Como equipo los Trail Blazers lograron un 41 (38-93) por ciento de acierto en los tiros de campo, el 15 (4-26) de triples y el 83 (20-24) de personal, comparados al 37 (33-89), 11 (2-19) y 72 (28-39) %, respectivamente, de los Nuggets, que también perdieron el duelo bajo los aros con 51 rebotes por 55 de Portland.



Los Trail Blazers perdieron cuatro balones por cuatro de los Nuggets, quienes en la segunda parte nunca pudieron anotar los tantos decisivos a su favor, especialmente desde la línea de personal.



"Cuando tú tienes estos porcentajes de tiros a canastas la lógica es que pierdas el partido, no es que el rival te gane", declaró frustrado el entrenador de los Nuggets, Michael Malone. "Hemos perdido una gran oportunidad de alcanzar las finales".



El pívot serbio Nikola Jokic, con un doble-doble de 29 puntos, 13 rebotes, dos asistencias y cuatro tapones fue el líder de los Nuggets, pero no tuvo consistencia y eficacia encestadora como el resto del equipo y falló 15 de 26 tiros de campo, incluidos cuatro de seis intentos de triples.



Mientras que el base canadiense Jamal Murray logro 17 puntos, pero falló 14 de 18 tiros de campo, incluidos los cuatro intentos desde fuera del perímetro, y maquilló su aportación con los nueve tantos que logró desde la línea de personal al acertar todos los tiros libres que hizo.



Murray capturó seis rebotes y repartió cinco asistencias, que al final tampoco pudieron ser factor ganador.



Como sucedió con los 15 tantos anotados por el escolta Gary Harris, tercer máximo encestador de los Nuggets, y el ala-pívot Paul Millsap llegó a los 10 y capturó siete rebotes, pero que no sirvieron al equipo para evitar la derrota.



El ala-pívot español Juancho Hernangómez completó su tercera temporada en la NBA con los Nuggets y su primera experiencia en los playoffs sin que saliese a la pista por decisión de Malone.



Los Nuggets tuvieron una ventaja de hasta 17 puntos en la primera parte, pero en la segunda desapareció su inspiración encestadora y los Trail Blazers con la de McCollum fue todo lo que necesitaron.



Turner, el factor sorpresa ganador del partido, capturó un rebote cuando Jokic intentó un triple a la desesperada y el balón rebotó en el aro para controlar el balón y mantenerlo hasta que se agotaron los últimos segundos del partido.



Los Nuggets, el equipo que había tenido la mejor marca de la liga en su campo durante la temporada regular, perdía el segundo en la serie ante los Trail Blazers ante la frustración y la incredulidad de sus seguidores que tardaron en reaccionar hasta darse cuenta que estaban eliminados. // EFE