El Real Madrid sigue líder mientras arde la zona baja

Baloncesto Internacional

Domingo 12| 4:35 pm





El Real Madrid llegará como líder de la Liga Endesa a la Final Four de Vitoria tras la disputa de una trigésima segunda jornada que deja muy tocados, en las tres últimas posiciones de la tabla, al Delteco GBC, Cafés Candelas Breogan y Movistar Estudiantes, que sumaron una nueva derrota.

Al Real Madrid le bastó con jugar a golpe de inspiración y el enorme poder intimidatorio del caboverdiano Walter Tavares para doblegar este sábado, por 70-85, a un Tecnyconta Zaragoza que sigue peleando por meterse en la fase final por el título.



Sus inmediatos perseguidores también sumaron. Un diezmado Kirolbet Baskonia sufrió para mantener la segunda plaza ante un San Pablo Burgos al que superó por 87-79 y que puso contra las cuerdas a su rival durante todo el encuentro.



Y el Barcelona Lassa fue capaz de reaccionar en Andorra tras una mala primera mitad y, gracias a su acierto en el tiro exterior y a la buena actuación del francés Thomas Heurtel (19 puntos, cinco rebotes, tres asistencias y 16 de valoración) salvó un difícil compromiso y mantiene opciones de alcanzar el liderato en las dos últimas jornadas.



El Valencia Basket, serio pero a medio gas porque su rival no le obligó a más, sumó su séptima victoria consecutiva en la Liga ACB ante un Movistar Estudiantes que se entregó a un errático Alessandro Gentile y que infrautilizó a jugadores más entonados como Nick Caner-Medley o Edgar Vicedo, complicándose su futuro en la máxima categoría.



Además, el UCAM Murcia logró este sábado un agónico triunfo que vale la permanencia al ganar al Unicaja 78-76 gracias a un palmeo final de Dino Radoncic y al encuentro estelar del base Askia Booker, máximo anotador con 25 tantos.



Por su parte, el Divina Seguros Joventut dio este domingo un paso de gigante para estar en las eliminatorias por el título al imponerse (86-70) a un rival directo, el Baxi Manresa, ante el que los verdinegros recuperaron su mejor versión como conjunto.



Y el Iberostar Tenerife también avanzó en el mismo objetivo después de arrollar al Monbus Obradoiro (79-90), que se complica todavía más su futuro en la liga Endesa tras encadenar su séptima derrota seguida, la décima en las últimas once jornadas.



En Fuenlabrada, el Montakit venció al Delteco GBC con una bandeja del mexicano Paco Cruz (70-69) que certifica, junto a las derrotas de Obradoiro y Estudiantes, su permanencia una temporada más en la Liga Endesa y empuja hacia el abismo al GBC, que rozó el triunfo en un duelo dramático y ahora se enfrenta al peor calendario de los implicados en la zona baja ya que visitará el Palau y en el último partido recibirá al Real Madrid.



Y el Herbalife Gran Canaria selló la permanencia con su victoria (77-92) en el Pazo dos Deportes ante el Cafés Candelas Breogán, que necesita prácticamente un milagro en las dos últimas jornadas para no regresar un año después a la LEB Oro. // EFE