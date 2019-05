Tony Parker ya comienza a pensar en su retirada

Baloncesto Internacional

Tony Parker podría estar cerca de retirarse del mejor baloncesto del mundo, el piloto de los Hornets de Charlotte, aún no tiene claro su futuro, por lo que su tiempo en la liga ya estaría próximo a terminarse.

“Le dije al equipo que le daré una respuesta en junio. Realmente tengo muchas dudas. No tengo nada que demostrar. Por un lado quiero pasar tiempo con mi familia, pero hay otra parte de mí que desea estar una última temporada. Habrá un partido en Francia, en París. Será un evento genial. Por ahora está en un 50-50. Todavía no he tomado una decisión”, admitió el francés a medios internacionales.

“Toda mi vida he jugado para ganar títulos. Como Charlotte es un equipo de la parte media de la clasificación, a veces cuesta levantarte por la mañana y motivarte. Pasé 17 años en San Antonio. Al empezar la temporada pensaba que teníamos la oportunidad de ganar el título”, comentó Parker.

Puede que dispute un año más con el conjunto de Michael Jordan, pero es algo que por los momentos está a la deriva, sin embargo su grandeza jamás será olvidada, siendo una leyenda en los Spurs de San Antonio junto a Manu Ginóbili y Tim Duncan.