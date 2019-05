Lue y su disgusto con los Lakers

Baloncesto Internacional

Jueves 9| 3:23 pm





Redacción Meridiano

Luego de que se esperara que los Lakers de Los Ángeles y Tyronn Lue unieran sus caminos para encarar la próxima temporada de la NBA, finalmente todo resultó ser un simple sueño, ambas partes no llegaron a ningún acuerdo y el ex entrenador de los Cavaliers de Cleveland se sintió insultado con la franquicia, debido a que sólo lo firmarían porque LeBron James está en el equipo.

Según informa Ramona Shelburne de ESPN, la relación entre ambos terminó de manera inmediata, incluyendo que Lue hizo énfasis en que consiguiera cinco años, apenas le ofrecieron dos.

Al parecer Lue, no tenía intenciones de romper su relación con los Lakers, y que fuese tomado en cuenta por su trayectoria como entrenador, no sólo porque compartió equipo con James, algo que fue indignante.

Los Lakers, no tenían planeado firmar a nadie más, debido a que como Lue y James ya han estado juntos anteriormente, la química en ambos podría funcionar de gran manera para el futuro de los Lakers, pero para el ex técnico de los Cavs no quiere ser firmado solo por eso.

Ahora los Lakers están a la deriva para conseguir otro candidato para el puesto de técnico, aunque se especula que Jason Kidd pueda tomar las riendas del equipo, sin embargo nada es asegurado.