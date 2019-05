Mike D'Antoni: Sabemos que esto es a vida o muerte

Baloncesto Internacional

Jueves 9| 8:02 am





El entrenador de los Rockets de Houston, Mike D'Antoni, reconoció que su equipo había malgastado una gran oportunidad de conseguir la victoria en el quinto partido de la eliminatoria semifinal de la Conferencia Oeste, que al final perdieron como visitantes por 104-99 ante los Warriors de Golden State, pero la manera de luchar de su equipo le da confianza de cara al futuro.



"Sabemos que la eliminatoria está como se esperaba, ellos han ganado los tres partidos de su campo y nosotros los dos que disputamos", señaló D'Antoni. "Ahora debemos responder igual nosotros en Houston".



D'Antoni admitió que el sexto partido será "a vida o muerte", pero dijo que le gusta el reto y todo el equipo iba a estar preparado para el mismo.



"Supimos reaccionar, nos metimos en el partido, fuimos por delante y al final, jugadas aisladas, que esta vez cayeron de su lado, hicieron la diferencia", analizó D'Antoni al comentar lo sucedido en el partido, en el que su equipo no supo aprovechar la ausencia por lesión del alero estrella Kevin Durant.



"Creo que se pierde la perspectiva que los Warriors no son solo Kevin", afirmó.



D'Antoni dijo que no tenía ninguna duda que el equipo sería muy diferente cuando el viernes saltase de nuevo al Toyota Center para disputar el Sexto Partido.



"Los buenos profesionales deben superar los momentos más complicados con su mejor rendimiento en el campo y eso será lo que suceda el viernes", agregó D'Antoni.



Por su parte, el escolta estrella de los Rockets, James Harden, que volvió a ser el líder del ataque del equipo de Houston con 31 puntos, pero que solo hizo un tiro en los últimos siete minutos del partido, dijo en conferencia de prensa que tendría que mirar el vídeo del encuentro para saber con entender con exactitud qué fue lo que sucedió.



"Pienso que otros compañeros estuvieron mejor colocados que yo para hacer los tiros a canasta y eso fue lo que sucedió, no hay ningún otro motivo", valoró Harden.



Chris Paul, que acompañó a Harden en la rueda de prensa, reconoció que la derrota no era algo fácil de asimilar porque habían tenido una gran oportunidad de conseguir el triunfo.



"Derrota difícil de asimilar", declaró Paul, que no tuvo su mejor inspiración encestadora al conseguir apenas 11 puntos, seis rebotes y seis asistencias. "Tuvimos oportunidades, pero no las supimos aprovechar".



Paul dijo que el equipo no estuvo bien en el control de los rebotes y ahí se dio una de las claves de la derrota.



"Nos volvieron a superar en los rebotes, lo que no sucedió en los dos partidos anteriores que ganamos, pero además tenemos que ser mejores en ataque y defensa, empezando por mí mismo, que además no tuve buen control del balón", valoró Paul. "Tampoco hicimos la jugadas defensivas claves cuando lo necesitábamos".EFE