Steve Kerr: Somos los campeones y lo demostramos

El entrenador de los Warriors de Golden State, Steve Kerr, dijo sentirse "orgulloso" por la manera como los jugadores se comportaron tras la lesión que sufrió el alero Kevin Durant, que les hizo conseguir la importante victoria por 104-99 ante los Rockets de Houston, en el quinto partido de la eliminatoria de semifinal de la Conferencia Oeste.



"Somos los campeones de liga y eso lo demostramos esta noche en el campo", recordó Kerr. "Cuando más complicadas estaban las cosas para nosotros, ahí surgió el espíritu de equipo y logramos no sólo al victoria sino el respeto de equipo ganador".



Ahora, los Warriors tienen la ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete y el sexto partido se jugará el viernes en el Toyota Center de Houston.



Durant, que tuvo que abandonar el campo al final del tercer periodo con un tirón muscular en la pantorrilla de la pierna derecha, será sometido este jueves a un examen de resonancia magnética para conocer el verdadero alcance de su lesión y si podrá seguir en la competición de los playoffs.



"Los jugadores han estado aquí tantas veces, han pasado por estas batallas durante los últimos cinco años y saben a lo que se enfrentan", declaró Kerr al concluir el partido. "Tienen muchas agallas. Se juntaron y lo hicieron. No es necesario hablar. Sabían lo que tenían que hacer".



Kerr dijo que no tenía mayor información sobre el estado físico de Durant y por lo tanto su estado para el Sexto Partido del viernes aún no se había determinado.



El dos veces ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de la NBA llegó cojeando al vestuario después de haber caído mal tras un tiro en suspensión.



Pero antes había conseguido ya 22 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.



Los compañeros de Durant, encabezados por el escolta Klay Thompson, quien fue la gran figura del partido al aportar 27 puntos, incluida la canasta definitiva al falta de 4.1 segundos, reconocieron que la presencia con el equipo del MVP de las pasadas Finales de la NBA es "imprescindible" si quieren primero eliminar a los Rockets y luego estar de nuevo en la lucha por el título.



"Su presencia con el equipo es clave y el ha sido el que ha hecho posible que ahora tengamos 3-2 en la eliminatoria frente a los Rockets", destacó Thompson. EFE