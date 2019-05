Thompson dio ventaja a Warriors tras defender el Oracle

Baloncesto Internacional

Jueves 9| 7:54 am





El escolta Klay Thompson se reivindicó con su mejor partido de 'playoffs' en el quinto de las semifinales de la Conferencia Oeste al aportar 27 puntos y liderar a Golden State al triunfo por 104-99 frente a los Rockets de Houston, que da una ventaja a los Warriors de 3-2 en la serie que disputan al mejor de siete.



Thompson, que jugó 45 minutos, anotó 11 de 20 tiros de campo, incluidos 5 de 10 triples, y una canasta en una penetración a falta de 4.1 segundos para el final del partido que dejó sentenciado el partido.



El escolta de los Warriors, que no había destacado en lo que va de eliminatorias, también aportó cuatro rebotes defensivos y recuperó tres balones en una gran labor defensiva.



El triunfo de los Warriors se dio a pesar que antes que concluyese el tercer periodo el alero estrella Kevin Durant tuviese que abandonar el campo con una lesión muscular en la pantorrilla derecha al sufrir un estiramiento, que le obligó a dejar el campo y no volver el resto del partido.



Durant se lesionó al poner los pies en el suelo tras haber hecho un tiro en suspensión desde la línea de fondo y de inmediato se agarró la parte posterior de la pierna y se retiró cojeando a los vestuarios del Oracle Arena de Oakland.



Pero antes de lesionarse, el dos veces ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de las pasadas dos Finales de la NBA, ya había aportado a los Warriors 22 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, que también serían decisivas.



Mientras que el base Stephen Curry siguió sin tener su mejor inspiración encestadora, pero al final encontró la manera de ayudar a los bicampeones de la NBA de conseguir una victoria importante de cara al sexto partido que se va a disputar el viernes en el Toyota Center de Houston.



Curry fue el segundo máximo encestador con 25 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, pero sólo anotó 9 de 23 tiros de campo, incluidos 3 de 11 desde fuera del perímetro.



Mientras que el ala-pívot Draymond Green, de nuevo, fue el jugador que inyectó energía a los Warriors tras haber perdido los dos partidos anteriores en Houston, y aunque recibió la cuarta falta técnica, al final también fue factor ganador de los Warriors tras aportar un doble-doble.



Green logró ocho puntos, 12 rebotes y 11 asistencias mientras que se mantuvo en lucha permanente a ambos lados del campo, sin dejar que el ánimo decayese nunca dentro de los Warriors.



"Cierto que no he tenido tampoco mi mejor inspiración encestadora, pero como equipo superamos la baja de Durant y logramos una gran victoria", declaró Curry al concluir el partido. "Ahora esperemos que Kevin (Durant) se pueda recuperar y centrarnos en el sexto partido cuando regresemos a Houston".



Los Rockets volvieron a perder una gran oportunidad de decidir en los momentos decisivos y poder superar a los actuales bicampeones de liga, pero esta vez el que les falló fue el base Chris Paul que no tuvo su mejor inspiración encestadora al quedarse con apenas 11 puntos tras anotar 3 de 14 tiros de campo y falló los seis tiros que hizo desde fuera del perímetro, capturó seis rebotes, repartió seis asistencias y recuperó dos balones.



Tampoco el escolta Eric Gordon comenzó bien el partido y aunque al final lo acabó con 19 puntos los matizó con los 6 de 6 desde la línea de personal.



Gordon falló 7 de 10 intentos de triples y eso pesó como una losa en el juego y en marcador final del partido, que de nuevo lo le fue favorable a los Rockets.



El escolta estrella de los Rockets, James Harden, si hizo bien su trabajo y completó un buen partido al tener 31 puntos con 10 de 16 tiros de campo, pero al igual que Paul y Gordon no acertó con los triples decisivos que el equipo necesitó al fallar 6 de 9 intentos desde fuera del perímetro.



El alero PJ Tucker aportó un doble-doble de 13 puntos, 10 rebotes -nueve defensivos-, dio una asistencias, recuperó dos balones y puso un tapón para ser el jugador más completo de los Rockets.



Mientras que el pívot suizo Clint Capela siguió sin ser factor ganador en la ofensiva de los Rockets al anotar apenas seis puntos después de fallar 7 de 10 tiros de campo, sin que fuese a la línea de personal.



Si cumplió Capela en el juego interior con 14 rebotes, incluidos nueve defensivos, pero no fueron suficientes a la hora de evitar las penetraciones de los hombres bajos de los Warriors.



Gordon con 40 segundos por jugarse del tercer periodo hizo una penetración y dio a los Rockets su primera ventaja desde el inicio del partido, pero cuando más convencido estaba el equipo de Houston que tenían la gran oportunidad de lograr la victoria, en el cuarto período de nuevo surgió el espíritu "campeón" de los Warriors y se llevaron un triunfo que puede valer un título de liga.EFE



El escolta Klay Thompson se reivindicó con su mejor partido de 'playoffs' en el quinto de las semifinales de la Conferencia Oeste al aportar 27 puntos y liderar a Golden State al triunfo por 104-99 frente a los Rockets de Houston, que da una ventaja a los Warriors de 3-2 en la serie que disputan al mejor de siete