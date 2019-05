Thompson ya puso su tarifa a los Warriors

Baloncesto Internacional

Lunes 6| 8:34 pm





Redacción Meridiano

Klay Thompson y los Warriors de Golden State, no quieren separar sus caminos, sin embargo el dinero puede que sea un influyente a la ruptura de ambos, puesto que el escolta no pretende que le den rebajas para quedarse en la Bahía de San Francisco, dejando claro que su tarifa será de 190 millones de dólares, de no ser así, es casi seguro que Thompson decida irse de Oakland.

Cabe destacar que los Warriors, tendrá grandes problemas económicos, teniendo en cuenta que Kevin Durant también será agente libre, por lo que la franquicia no pretende desprenderse de ninguno de los dos, pero seguramente sus bolsillos estarán totalmente ajustados y aún no se conoce si podrán cubrir el pago de ambos atletas.

Otro gran problema que tendrán los Warriors, será una gran competitividad, puesto que los demás equipos intentarás hacerse con los servicios de ambos jugadores, y seguramente les ofrezcan una mejor recompensa, algo que será un dolor de cabeza para los de la Bahía, sin embargo puede que logren convencerlos de mantenerlos por un largo tiempo y con el pago que exigen.