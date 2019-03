Pau llegó a Milwaukee "totalmente convencido" tras hablar con Mirotic

Baloncesto Internacional

El pívot español Pau Gasol llegó a Milwaukee para incorporarse a los Bucks "totalmente convencido" tras hablar con su compatriota y nuevo compañero de equipo Nikola Mirotic, que le despejó sus dudas y le animó a unirse al proyecto.



"Hablé con Niko, tenemos muy buena relación y charlamos un poquito. Se quedó un poco sorprendido de que le preguntase por el equipo, por cómo funcionaba todo y me dijo que había un buen ambiente, buenas instalaciones, equipo técnico y una gran situación que se refleja en el parqué", explicó en unas declaraciones facilitadas por NBA España.



"Fue muy bueno escucharlo y me reafirmé en mi idea... así es como fue y estaba totalmente convencido", continuó el internacional español, que debutó con derrota con su quinto equipo en la NBA -donde cumple su decimoctava temporada- y recordó que Mirotic le había confesado que cuando fichó por los Bucks "le había tocado la lotería".



Sobre la posibilidad de enfrentarse a su hermano Marc Gasol, recientemente traspasado a Toronto Raptors, el catalán no negó que ya lo habían comentado entre ellos, aunque se mantuvo cauto al respecto.



"Sabemos que es una opción y que esta ahí, pero al mismo tiempo hay que ganársela. Que se tenga el primer y segundo mejor récord no significa que vayas a disputar una final de conferencia" añadió el mayor de los hermanos Gasol.



"Estoy seguro de que él tratará de aportar su granito de arena y yo haré lo propio en este equipo", adelantó Pau. EFE