Jugadores de Portland duraron media hora atrapados en un ascensor

Redacción Meridiano

Una anécdota algo graciosa sucedió este martes con los jugadores de los Trail Blazers de Portland, quienes quedaron atascados en un ascensor durante media hora hasta finalmente ser rescatados.

El pívot turco Enes Kanter y el ala-pívot Meyers Leonard fueron los encargados de mostar la situación a los aficionados, tras un respectivo video en sus cuentas de Twitter.

Los atletas quedaron atrapados en el sitio donde permanecían acumulados motivado a la gira que estaban realizando en estos momentos por el Este, incluso aún les restan tres compromisos al medirse con los Celtics de Boston, Raptors de Toronto y Hornets de Charlotte.

Stuck in the elevator with the squad 🤦🏻‍♂️ 😂 @trailblazers pic.twitter.com/2Yu5zrdFfH

Just got stuck on the elevator for 30min. Here is a portion of the time we were stuck. @zcollins_33 @Dame_Lillard @Enes_Kanter @AnferneeSimons @OneBigHaitian @thekidet @rodneyhood pic.twitter.com/3xvMHHdmTZ