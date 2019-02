Wade liquidó a Warriors en triunfo de Heat (+Vídeo)

Dwyane Wade logró un triple milagroso justo antes de que sonara la chicharra y el Heat de Miami superó 126-125 a los Warriors de Golden State.

Wade totalizó 25 unidades por Miami, que cortó una racha de seis derrotas consecutivas en casa. El disparo decisivo pegó en el acrílico antes de entrar en la cesta, y Wade celebró ruidosamente, dando una vuelta triunfal a la cancha y agitando una toalla.

Mientras, los espectadores ovacionaban y las pantallas de la arena mostraron un mensaje que decía: “Ésta es mi casa”.

Goran Dragic lideró al Heat con 27 puntos como reservista. Josh Richardson añadió 21 a la causa de Miami, que atinó 18 triples, el último por parte del jugador emblemático de la franquicia, en el último suspiro.

Klay Thompson sumó 36 tantos por los Warriors. Kevin Durant añadió 29 pero falló un tiro libre con 14 segundos restantes, lo que permitió que el Heat siguiera sólo dos puntos abajo.

Durant atinó el segundo de esos disparos desde la línea, y Wade recuperó en la posesión siguiente, para dar a Miami su victoria más importante en la temporada.

Stephen Curry añadió 24 puntos por Golden State, cuya ventaja sobre Denver se redujo a medio juego en la cima de la Conferencia del Oeste. // AP

DWYANE WADE buries the #TissotBuzzerBeater for the @MiamiHEAT victory! #ThisIsYourTime #OneLastDance pic.twitter.com/wxAFaxNn6X