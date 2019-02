Barnes quiere disputar la postemporada

Baloncesto Internacional

Miércoles 27| 7:47 pm





Redacción Meridiano

Luego de que Harrinson Barnes estuviera en varias ocasiones disputando los playoff con los Warriors de Golden State, no ha podido estar nuevamente en ese periodo de la temporada desde que llegó a los Mavericks de Dallas y finalmente se encuentre en los Kings de Sacramento.

Pero al parecer el jugador tiene deseos de volver a estar presente en la postemporada pero con su actual franquicia, y posiblemente logren participar, los Reyes se encuentran en el noveno puesto de la Conferencia Oeste, pisandole los talones a los Spurs de San Antonio.

El que Sacramento clasifique y Spurs no, sería una gran vuelta en la NBA, sin embargo la franquicia de Kings tiene mucho talento y podrían quitarle el puesto a los texanos.

“Creo que tenemos la oportunidad de estar en playoffs. Sería algo enorme llegar a playoffs. En primer lugar por los chicos de este vestuario. Los jóvenes pueden recibir un gran empujón a sus carreras a la vez que experimentan cómo es la postemporada. Es algo que supone pasar al siguiente nivel” comentó el jugador a medios internacionales.

Esta organización ha pasado una gran etapa con muchos contratiempos sin estar en los playoffs desde el 2006. Volver significaría mucho solo por los muchos sacrificios que ha hecho la organización. Todos, empezando por los entrenadores, han puesto mucho trabajo para alcanzar este momento”, sentenció.

El pensar de que serán los campeones de la liga no termina de convencer a las personas, pero eso no quiere decir que no puedan lograrlo, pero tienen grandes obstáculos en su camino que deberán enfrentar primero.