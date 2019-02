Smart no siente unión en Boston

Baloncesto Internacional

Miércoles 27| 4:12 pm





Redacción Meridiano

Anoche los Celtics de Boston sufrieron una amarga derrota al finalizar el partido con score de 118-95 a favor de los locales, Raptors de Toronto, cabe destacar que los de Massachusetts han tenido problemas en los últimos compromisos.

El jugador Marcus Smart cree que esta situación se debe a que la organización no está unida y la comunicación no es la más efectiva para solucionar los problemas. “Cuáles son las razones para este colapso? No estar unidos. Es lo que es. No estamos unidos. Simple y llanamente. Si estuviéramos unidos esto no sucedería. Todos hablamos pero es algo en lo que estamos trabajando y que tenemos que solucionar”, señaló en declaraciones recogidas por ESPN.

“Por alguna razón no estamos luchando como hacíamos en el pasado. Sucedió en Chicago, donde no nos recuperamos, y a ha vuelto a suceder esta noche”, pudo añadir el pívot dominicano Al Horford.

Todo parece que esta situación no ha sido apreciada por Smart sino también por los demás jugadores, incluso por el director técnico, claramente deben mejorar los errores, pero mantenerse unidos es la clave donde el juego fluya naturalmente y mejore la productividad del conjunto del Celtics.