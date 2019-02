Marc Gasol debutó con derrota como titular con los Raptors

Baloncesto Internacional

El pívot Marc Gasol hizo su debut como titular de los Raptors de Toronto y no pudo celebrarlo con la victoria porque su equipo fue superado en todas las facetas del juego por los Magic de Orlando, aunque al final fue el mejor jugador español en la reducida jornada de la NBA.



Gasol, que jugó el quinto partido con los Raptors desde que el pasado 7 de febrero fue traspasado por los Grizzlies de Memphis, había disputado los cuatro anteriores como reserva, todos con victorias, pero ante los Magic sufrió la primera con su nuevo equipo al perder por 98-113.



La ausencia por descanso del alero estrella Kawhi Leonard hizo que Gasol fuese colocado en el quinteto titular del equipo canadiense como pívot, mientras que el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka se fuese al banquillo como reserva.



La presencia de Gasol desde el inicio no favoreció en el juego defensivo de los Raptors que se vieron superados en todo momento por el ataque de los Magic, especialmente por el escolta-alero Terrence Ross, exjugador del equipo de Toronto, y el pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic, que le ganó el duelo individual al internacional español.



Esta vez, los Magic fueron muy superiores en todas las facetas del juego a los Raptors, y el experimento de Gasol de titular no resultó.



Gasol fue superado en todo momento por Vucevic, que se impuso dentro de la pintura, mientras que el jugador de Sant Boi cumplió en el juego ofensivo con 16 puntos, pero sin que pudiesen ser factor ganador.



El mediano de los hermanos Gasol disputó 24 minutos en los que anotó 7 de 13 tiros de campo, incluido el único triple que hizo y acertó 1 de 2 desde la línea de personal.



