Beal, fiel a Washington hasta que no lo quieran

Baloncesto Internacional

Domingo 17| 7:23 pm





Jesús García // @JessGar3023

Los Wizards de Washington aún no tienen los resultados que desean, ha sido una temporada dura, principalmente sin contar con su base estelar John Wall, quien estará ausente durante toda la temporada, incluso con Bradley Beal a cargo tampoco han tenido gran impacto en la liga como para optar por un puesto en los playoff, a pesar de que aún resta mucho para la clasificación, el conjunto de la capital deberá aumentar su récord de victorias si quieren clasificar a la postemporada.

Pero a pesar de toda esta deficiente situación, el jugador declaró fidelidad a Wizards, dejando claro que seguirá hasta que el equipo ya no quiera contar con su presencia. “Seguiré aquí hasta que el equipo no me quiera” apuntó Beal en declaraciones para Chase Hughes, de la NBC. “Soy jugador de la Wizards, siempre lo he sido. Es el equipo con el que tengo contrato, así que voy a seguir viniendo a hacer mi trabajo. Hasta que eso cambie, sigo siendo fiel a la franquicia”.

En el pasado mercado de traspasos, el nombre del escolta sonó mucho, donde se esperaba que fuera transferido a cualquier franquicia para así realizar una reconstrucción en Washington, pero su gran esfuerzo con el equipo convenció para que pudiera quedarse, además aclaró que él jamás pidió ser transferido.

“Creo que si pidiese el traspaso y no me traspasasen no sería capaz de jugar con un equipo que sabe que no quiero estar aquí” dijo. “Me resulta inconcebible”.