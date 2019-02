James agradece a Irving por sus disculpas

Baloncesto Internacional

Domingo 17| 2:59 pm





Jesús García // @JessGar3023

Kyrie Irving y LeBron James estuvieron 4 temporadas juntos en los Cavaliers de Cleveland, donde batallaron y dieron su mayor esfuerzo para conseguir las victorias, incluso pudieron quitarle de las manos el anillo de campeón a los Warriors de Golden State, pero a pesar de que fueron una dupla poderosa, existió un poco de enemistad en ciertas ocasiones.

Sin embargo esas son situaciones del pasado, pero claramente el base de los Celtics de Boston reconoció su mala aptitud y pidió disculpas al alero de los Lakers de Los Ángeles por vía telefónica.

Durante el fin de semana de estrellas, el "Rey" fue cuestionado sobre la situación y dejó claro que las palabras de Kyrie tuvieron gran valor para él. “Siempre me ha gustado Kyrie, tanto desde antes de conocerlo como después de ser compañeros” señaló, “y esa llamada de teléfono, más allá de lo que dijese, me demostró un gran crecimiento como persona. No es fácil mirar atrás, darte cuenta de que algo de lo que hiciste estuvo mal y disculparte”. “No quiero hablar mucho sobre ello porque no es un tema para todo el mundo. Pero me encanta Kyrie” sentenció.

Este domingo James y Irving volverán a ser compañeros en el All Star Game, cuando se enfrenten al equipo de Giannis Antetokounmpo, quien estará acompañado del base estrella de la franquicia de la Bahía de San Francisco, Stephen Curry.