Joe Harris supera a Stephen Curry y gana el concurso de triples

Jesús García // @JessGar3023

El alero de los Nets de Brooklyn, Joe Harris dominó el concurso de triples al derrotar al anfitrión Stephen Curry. Harris consiguió encestar 26 triples en la ronda final mientras que el "Chef" se quedó a tan sólo dos de ser el nuevo campeón del concurso de triples. Step totalizó 24 en la final.

Seth Curry fue eliminado en la primera ronda al conseguir 17 triples.

Dirk Nowitzki fue ovacionado al comenzar a participar, posiblemente sea su última temporada y a pesar de que fue eliminado en la primera ronda al igual que Middleton, Walker, Booker, Green, Lillard, Hield disfrutó su participación en el festival de larga distancia.

Stephen Curry emepzó la última ronda con el pie derecho, pero en el tramo central tuvo deficiencia que le costó el trofeo, mientras que Harris tuvo sangre fría para arrebatarle el galardón al base de los Warriors de Golden State.

Joe Harris goes perfect on his money ball rack and wins the #MtnDew3PT contest with a final round score of 26! #NBAAllStar #WeGoHard #StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/xw7WABBHeW