Jason Tatum se lleva el premio en el concurso de habilidades

Jesús García // @JessGar3023

Jasom Tatum logró conseguir el trofeo del concurso de habilidades al derrotar primeramente al ala-pívot de los Lakers de Los Ángeles, Kyle Kuzma, posteriormente derrotó a Nikola Jocik y finalmente desde la mitad de la cancha le arrebató el premio a Trae Young, cuando se esperaba que el jugador de los Hawks de Atlanta consiguiera el trofeo.

Tatum se convierte en el primer jugador de los Celtics de Boston en conseguir dicha consagración.

En breve continuarán el concurso de Triples y Volcadas de la edición 2019 del All Star Game celebrado en Charlotte.

WOW. 😱@jaytatum0 pulled up from half-court to win the #TacoBellSkills challenge! pic.twitter.com/C9aM8mSVnF