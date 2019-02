Magic cree que la NBA sólo se enfoca en él por tampering

Baloncesto Internacional

Sábado 16| 6:40 pm





Jesús García // @JessGar3023

Magic Johnson ha sido multado en varias ocasiones por tampering, una vez cuando charló con Paul George, otra por elogiar a Giannis Antetokounmpo y ahora investigado por un posible encuentro con Ben Simmons, estando en el foco de la NBA por realizar contacto indebido con jugadores de otras franquicias.

El ex jugador de los Lakers de Los Ángeles parece no gustarle la situación de que siempre están pendiente de él por tampering, y pese a los precedente, la periodista Carolina Blitz cuestionó al conjunto de oro y púrpura por Kemba Walker quien se convertirá en agente libre sin restricciones el próximo verano, donde Magic no respondió.

“Sabes que no puedo responder a ninguna pregunta sobre ningún jugador, ya que cada vez que lo hago me multan. Pero eso no pasa con nadie más, ellos no son multados. Así que voy a mantenerme alejado de todo eso” comentó Johnson.

Aunque no es el único que ha sido multado por dicha situación, el propietario de los Bucks de Milwaukee también fue multado por establecer violar la regla de la liga, claramente la presión está en Lakers motivado a las palabras del comisionado Adam Silver hace unos meses donde aclaró que los californianos estaban siendo vigilados con mayor atención.