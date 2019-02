Madre de Curry sorprende con un grandioso tiro desde media cancha (+video)

Jesús García // @JessGar3023

Los aficionados del piloto de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, están acostumbrados a observarlo haciendo maravillas con el balón, tanto en su drible como en sus grandiosos pases, pero lo que más aman es su eficiencia en el tiro, claramente Step está acostumbrado a encestar tiros complicados que para él resultan ser fáciles.

En varias ocasiones ha capitalizado desde la mitad del tabloncillo, incluso desde más atrás, pero en esta ocasión los poderes se cambiaron a su madre, Sonya Curry, quien en un evento de la fundación que encabeza la familia Curry en el centro Hoefener, previo al All Star Game de este domingo, se enfrentó con su hijo Stephen y Seth, además de la esposa de Stephen, Ayesha, en una competencia que consistía en hacer una bandeja, un tiro libre, un triple y un tiro de media cancha, al tocar el turno de Sonya de intentar atinar desde la media cancha, falló su primer intento, pero en el segundo capitalizó y generó la emoción de toda su familia y amigos que corrieron a abrazarla.

Stephen Curry quedó impactado con la puntería de su madre. "Por ser el All-Star Weekend y el significado de Charlotte para nuestra familia, tenemos la oportunidad de devolver y realmente celebrar lo que esta comunidad ha significado para nosotros" señaló el "Chef" antes del evento.

Sonya Curry, mother of Steph and Seth, drains an underhanded halfcourt shot on her second try! (via @YahooSportsNBA ) pic.twitter.com/cQ8PdxatGc

In the Curry family, EVERYONE has range.



We had Dell Curry mic'd up as wife Sonya Curry hit an insane half-court shot and celebrated with sons @StephenCurry30 & @sdotcurry.#NBAAllStar pic.twitter.com/RTPa1EmFU4