Así fue el Minuto a Minuto: Rising Stars: Team USA - Team The World

Redacción Meridiano

Quinteto titular del resto del Mundo: Ben Simmons, Luka Doncic, Bogdan Bogdanovic, Lauri Markkanen, DeAndre Ayton.

Quinteto titular de Estados Unidos: De'Aaron Fox, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Kyle Kuzma y John Collins.



Luka:#MTNDEWICERisingStars pic.twitter.com/STJu57q5I7

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 16 de febrero de 2019

Kuz (14 PTS) no-look for the Spida SLAM! 🕷️💪



USA Team: 24

World Team: 21#MTNDEWICERisingStars on @NBAonTNT pic.twitter.com/Jxs2JmPDHC