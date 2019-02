Westbrook no le dá importancia a las críticas sobre su juego

Baloncesto Internacional

Jesús García // @JessGar3023

Russell Westbrook es un jugador increíble, posee cualidades únicas que la gran mayoría de los point guards no tienen, su agresividad, fuerza, velocidad y versatilidad para desenvolverse en las duelas lo colocan como uno de los mejores jugadores de la NBA.

La "Bestia" es el auténtico rey del triple-doble, posee varias cifras en sus registros que lo vuelven peligroso, pero así como tiene sus números positivos también tiene los negativos, el número de perdidas acumuladas, algunas decisiones en los minutos finales de los compromisos, los malos lanzamientos que en ciertas ocasiones terminan pasándole factura a OKC en los partidos y por último un gran número de críticas.

Russell, al ser preguntado sobre las críticas, se expresó muy tranquilamente afirmando que no le importan en lo absoluto. “He sido bendecido con talento como para que me importen una mierda [las críticas]. Y no, no me importa lo que pase”, destacó Westbrook en declaraciones recogidas por ESPN.

“Eso no cambia la manera en la que vivo ni lo que pienso. Tengo una familia increíble, una vida increíble, grandes amigos, un trabajo estupendo con el que gano un montón de dinero. Estoy tremendamente agradecido, bendecido, humilde. No he pasado por problemas. Estoy perfectamente bien. Vivo la mejor vida posible, no me puedo quejar ni un poco”.

Cab edestacar que no es la primera vez que el jugador es criticado por su forma de juego, en mcuhas ocasiones Russell ha tenido que lidiar con este tipo de situaciones que son muy comunes en los deportes. “De verdad que no me importa lo que digan. Cada año es una cosa nueva. Tienen que decir algo. Está bien, no pasa nada. Una cosa que siempre he sabido es que si no hablan de ti es que hay algo que no estás haciendo bien”, continuó el base.

“Hay mucha gente en el mundo que se va a permitir decirle a otras personas lo que pueden y lo que no pueden hacer. ‘Oh, eso no sucederá de nuevo’ o ‘No puedes volver a hacerlo’. No poder y nunca son dos expresiones que yo no incluyo en mi vocabulario. No funcionan. ¿Y por qué no es mi caso? ¿Por qué no poder modificar las cosas y hacer algo para cambiar la cultura, cambiar el baloncesto, cambiar la forma en la que se juega? Simplemente pienso diferente”, sentenció.