Ayton ganó el duelo de novatos ante Doncic

Baloncesto Internacional

Viernes 14| 8:37 am





Un nuevo duelo de novatos tuvo como protagonistas al alero esloveno Luka Doncic, la gran figura en lo que va de temporada, y el pívot bahameño Deandre Ayton, que cayó del lado del exjugador el Real Madrid, pero su equipo de los Mavericks de Dallas esta vez perdieron de visitantes por 99-89 ante los Suns de Phoenix, que rompieron racha de 10 derrotas seguidas.



El alero T.J.Warren fue el líder del ataque ganador de los Suns (5-24), el peor equipo de la liga, al anotar 30 puntos, incluidos tres triples.



Mientras el veterano escolta reserva Jamal Crawford con 17 puntos, se convirtió en el sexto jugador de los Suns, y el alero Josh Jackson, que también salió del banquillo, aportó 14 tantos, ocho rebotes y tres asistencias.



Otro veterano, el alero de origen dominicano Trevor Ariza, como titular aporto otros 13 tantos, capturó ocho rebotes, repartió cinco asistencias y recuperó cuatro balones.



Los Suns, a pesar de tener la peor marca de la liga, mantuvieron su dominio sobre los Mavericks a los que ganaron por séptima vez consecutiva, incluidos los dos triunfos que han conseguido esta temporada de los cinco que tienen global.



Los Mavericks también perdieron en el partido inaugural de la nueva temporada por 121-100 en el mismo escenario de Phoenix y siendo ambos televisados a nivel nacional.



La derrota de los Mavericks (15-12) les costó romper racha de tres triunfos consecutivos en el partido que hizo su debut esta temporada el veterano ala-pívot alemán Dirk Nowitzki, quien había estado lesionado y recuperándose de una operación de tobillo, y comenzó la vigésimo primera desde que llegó a la NBA, siempre con el equipo de Dallas.



Nowitzki, de 40 años, que salió al final del primer cuarto, se convirtió en el único jugador en la historia de la NBA que consigue esa permanencia sin cambiar de franquicia, aunque esta vez tuviese que comenzar como reserva.



El alero Harrison Barnes anotó 15 puntos, pero sólo 6 de 15 tiros de campo, que lo dejaron como el líder del ataque de los Mavericks, que también tuvieron en el pívot DeAndre Jordan a su mejor jugador dentro de la pintura tras aportar un doble-doble de 14 tantos y 15 rebotes.



Mientras que Doncic, seleccionado con el número tres en el pasado sorteo universitario, esta vez no pudo ser decisivo con su aportación de 13 puntos en los 31 minutos que disputó como titular.



Doncic anotó 6 de 12 tiros de campo, incluido un triple de cinco intentos, y falló los dos lanzamientos de personal que hizo.



El exjugador del Real Madrid si tuvo protagonismo dentro de la pintura con cinco rebotes defensivos, además de repartir seis asistencias, recuperó dos balones y perdió cuatro.



Su rendimiento en el campo fue mejor que el que tuvo Ayton, seleccionado con el número uno por los Suns, en el pasado sorteo universitario, y que acabó el partido con apenas siete puntos tras encestar 3 de 13 tiros de campo, capturó cinco rebotes y también perdió cuatro balones en los 26 minutos que jugó de titular.



El base puertorriqueño José Barea no pudo jugar con los Mavericks al sufrir un esguince en el tobillo izquierdo y su ausencia se hizo sentir demasiado como reserva clave después que el equipo de Dallas falló 17 de los 19 intentos de triple que hicieron.EFE