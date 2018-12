Lamb dio el triunfo a Hornets en el último suspiro (+Vídeo)

Jeremy Lamb encestó a media distancia con 0,3 segundos en el reloj y los Hornets de Charlotte borraron una desventaja de 10 puntos para vencer 108-107 a los Pistons de Detroit.

El disparo triunfal de Lamb llegó con drama incluido.

Conforme el balón salía de las manos de Lamb, Malik Mong dejó la banca de los Hornets para celebrar el enceste en la cancha.

Los árbitros revisaron la jugada y decretaron una falta técnica contra los Hornets por tener a seis jugadores en la cancha. El enceste contó y los Pistons concretaron el tiro libre, pero el pase de entrada no llegó a su destino y Charlotte preservó la victoria.

Kemba Walker finalizó con 31 unidades, nueve asistencias y ocho rebotes por los Hornets, que hilvanaron su tercer triunfo para colocarse con el sexto mejor registro de la Conferencia del Este, medio juego por encima de Detroit.

Blake Griffin aportó 26 tantos, 10 rebotes y siete asistencias por los Pistons, que llegaron a seis derrotas en fila.

Abajo por 10 con 6:23 en el cuarto periodo, Walker se echó el equipo al hombro.

Walker anotó 11 de los siguientes 13 puntos del partido para poner a los Hornets al frente 104-101 con 47 segundos restantes como parte de una ofensiva de 13-0. Walker encestó apenas cuatro de 18 intentos de campo en los primeros tres cuartos, pero cuatro de siete en el último periodo. // AP

WHAT A SHOT! KEMBA FINDS JLAMB WITH THE @TISSOT BUZZER BEATER FOR THE 🔥WIN🔥!!! pic.twitter.com/hHzxqTyRMD