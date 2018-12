Ex jugadores de NBA quieren un partido oficial al año en México

Baloncesto Internacional

Los exjugadores de baloncesto Rashad Lewis y Jason Williams coincidieron en que cada año debería haber un partido oficial en territorio mexicano debido a la gran demanda de aficionados que buscan asistir a este espectáculo.



Los Chicago Bulls y el Orlando Magic, chocarán este jueves 13 de diciembre en la Arena Ciudad de México, al norte de la urbe, aunque no vienen en su mejor momento. El famoso equipo que hizo multicampeón Michael Jordan en la década de los años 90 es el peor conjunto de la Conferencia del Este con 6 ganados y 22 perdidos, mientras el Magic navega octavo con 12 triunfos por 15 derrotas.



Rashad Lewis, alero que disputó de 1998 a 2014 un total de 1124 juegos, declaró que el mercado mexicano es una magnifica opción.



"Es una gran oportunidad porque la NBA no es sólo Estados Unidos, hay un gran interés a nivel global y es bueno que los fanáticos de otras latitudes vean esta clase de juegos".



En tono irónico, puntualizó en que la cancelación del Monday Night de la NFL entre Rams y Chiefs el pasado 19 de noviembre, puede abrir una brecha a favor del baloncesto.



"Fue una pena que se cancelara el juego entre Rams y Chiefs, esperaba que se recuperara el campo del Estadio Azteca, pero ya tendrán otros juegos, esto también sirve para que toda la atención se concentre en la NBA que es lo que buscamos", señaló.



A pesar de que las estadísticas condenen el rendimiento de los Toros de Chicago y la Magia de Orlando, Jason Williams, ex jugador de Sacramento Kings y Memphis, aseguró que habrá emociones por la calidad de los jugadores que arribarán a México.



"Creo que será un gran duelo entre Aaron Gordon y Zach Lavine, habrá muchas clavadas e incluso podríamos tener un concurso de encestes al medio tiempo. Chicago es una escuadra joven que en un par de años será de lo mejor en la liga", aseveró.



Antes de viajar a México, los Toros de Chicago perdieron ayer con Sacramento 108-89, siendo Zach Lavine el mejor elemento con 19 puntos. Orlando Magic cayó 101-76 con Mavericks de Dallas anotando Aaron Gordon 10 puntos.



Este martes, Lewis y Williams, fungieron como embajadores en la Ciudad de México para dar el banderazo de salida al evento al presentar un mural conmemorativo en la Zona de Chapultepec, en el centro de la ciudad y tuvieron convivencia con aficionados al jugar retos bajo el aro. // EFE