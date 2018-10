Laso no da mucho crédito a Luka Doncic

Baloncesto Internacional

El Real Madrid arranca mañana la Euroliga ante el Darrusafaka, su rival en el playoff de cuartos hace dos temporadas, pero de aquel equipo queda poco. Se ha renovado por completo y Pablo Laso habla de “un rival que tiene peligro, con jugadores atléticos”. El entrenador vitoriano atendió a los medios en la previa del inicio de la competición, en la que ha llevado al título dos veces al equipo blanco en las últimas siete temporadas y le ha metido en cinco de ellas en la Final Four.

Se ha ido Doncic, “el mejor jugador de Europa”, pero afirma esto: “En el tiempo que llevo en el Madrid nunca he pensado que mi plantilla fuera peor que la de la temporada anterior”. Habla de Carroll y de cómo entendió desde el principio lo que era el Madrid; de Felipe Reyes, del que asegura que en los entrenamiento no parece tener 38 años; de los retos del curso; del puesto de base y del estado físico de la plantilla, a la que se pueden reincorporar en breve listos para jugar Yusta, Thompkins y Ayón.

El objetivo, el playoff. “Empieza una competición muy atractiva, que engancha mucho a la gente, lo vemos cada semana con la expectación que crea. El recuerdo del último partido es muy bueno, acabamos como campeones. A partir de ya empieza un nuevo reto y lo que más me preocupa es estar bien desde el principio. Nuestra idea es empezar lo mejor posible, además los partidos en casa tienen mucha importancia. Nuestro único pensamiento objetivo ahora es entrar entre los ocho primeros”.

¿Mejor o peor plantilla que el año pasado? “Comparar siempre es muy difícil. Si lo miras por el lado negativo y te dicen que has perdido a Doncic, al mejor jugador de Europa, de los más determinantes, pensarías que estás peor. Pero en el tiempo que llevo aquí nunca he pensado que mi plantilla fuera peor que la de la temporada anterior. Siempre intento que los jugadores hagan más cosas, sean mejores”.

¿Es más difícil llegar a la Final Four que ganarla? “Sí, para mí sí. En la Final Four tienes que ganar dos partidos y para llegar a ellas debes sumar tres en el playoff y 16 o 17 antes como mínimo, es casi una cuestión matemática. Durante la temporada ves a equipos que piensas que si llegan a la Final Four pueden ganarla, pero hay que llegar. Lograrlo tiene un mérito increíble”.

La Final Four, en Vitoria. “No lo pienso mucho, aunque es mi ciudad, nací allí, y allí ganamos la Liga, la Copa y la Supercopa, pero no puedo decir más… Ojalá juguemos en Vitoria”.

Ayón y el estado físico del equipo. “Santi (Yusta) es la primera semana en la que ha podido entrenarse tras la lesión que tuvo con la Selección en las Ventanas y Trey (Thompkins) sigue con molestias. Respecto a Gustavo (Ayón), las noticias son buenas sobre la salud de sus padres y creemos que estará pronto de vuelta, no sé si mañana o pasado. Es consciente del momento en el que estamos de la temporada y lo que no queremos es que deje allí algo sin ‘atar’. Es una situación normal. Espero que vuelva cuanto antes y recuperar a Santi y Trey lo mejor posible, que no sé aún si están para jugar este jueves. El resto están todos bien, con situaciones normales dentro de una temporada”.

Muchos minutos para Llull y Campazzo. “Estoy tranquilo con la posición de base. Tengo a dos jugadores que están entre los mejores de Europa en su posición y creo que la ayuda de Melwin (Pantzar) va a ser importante durante la temporada, un chico que ya conocemos y que nos puede ayudar. Incluso Fabien (Causeur), Rudy, Klemen (Prepelic) pueden echarnos una mano ahí en cualquier momento. Hemos construido una plantilla sabiendo que en las últimas temporadas nos hemos ido a casi 80 partidos y que queremos ser competitivos cada día. Ojalá que los 16 que empiezan la temporada no tengan ningún problema, aunque sea más difícil gestionarlo para mí. Prefiero hacer yo los descartes que realizarlos obligado por las lesiones, donde ya obtuvimos un máster el año pasado”.

¿Se puede ser campeón de Europa siendo muy competitivo durante ocho meses? “El mérito de entrar en la Final Four es enorme y para lograrlo hay que ser competitivo durante mucho tiempo. El equipo debe mostrar una identidad y una consistencia desde el primer día, esa es mi manera de pensar y la del equipo, aunque sepamos que el camino es largo y los momentos importantes de la temporada llegarán más adelante”.

El cambio del Darussafaka. “Vuelve a la Euroliga, ha cambiado mucho respecto a hace dos temporadas, cuando nos enfrentaos en el playoff. Entonces tenían tres jugadores muy determinantes: Wanamaker, Wilbekin y Zizic. Es un equipo bastante nuevo, con muchos jugadores americanos. Los dos más conocidos son McCallum, que estuvo el año pasado en Málaga, y sobre el que gira mucho el juego y es muy dominante a campo abierto, y Diebler, que es un tirador puro. Luego tienen un grupo de jugadores con Kidd, Evans y Eric que les da mucha solidez y cuentan con un letón, Peiners, que puede ser una de las sorpresas de la Euroliga y que actúa en varias posiciones. Como todos los equipos nuevos con muchos cambios hay que valorarlo más en el tiempo, pero lo que sí tiene es peligro, con gente muy atlética, con jugadores jóvenes turcos también. Posee calidad y no lo infravaloramos”.

Carroll dice que el club, en vez de multarle, le apoya en los malos momentos. “Las multas son como las de tráfico, si vas a 150 km/h en vez de a 120 hay dos maneras de que entiendas que no puedes ir tan rápido: a base de multas, pero quiere decir que sigues yendo a 150, o entendiendo que es absurdo ir tan rápido. Siempre creo que es mejor que entiendas que debes ir a 120, aunque habrá gente que solo lo haga con multas. Yo intento que los jugadores sean conscientes de lo que significa estar en el Real Madrid en todas las situaciones y eso es algo que Jaycee (Carroll) lo entendió muy bien desde el primer momento. No sé si es el mejor tirador de Europa, pero estamos encantados de lo que nos aporta en el juego. He visto ahora fotos de Jaycee del año que llegó a Madrid (2011) y ha cambiado menos que yo, le veo prácticamente igual”.

La evolución de Tavares. “Edy es un jugador diferente, se ha adaptado a lo que puede dar al equipo y tiene mucho margen de mejora”.

El nivel de Felipe Reyes. “Ya no sorprende a nadie, da igual la edad que tenga. Ahora que se habla tanto de las estadísticas, no sé si hay algún jugador con mejores números por minuto en los últimos años. Vosotros sabéis la edad que tiene (38 años), pero yo como lo veo todos los días y no me fijo mucho en la edad sé que siempre aporta cosas positivas. Obviamente hay que cuidarle y no es el Felipe de hace 15 años que podía jugar 30 minutos, pero sigue siendo súper positivo para el equipo”. AS