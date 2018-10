Love habla sobre la salida de LeBron James

Baloncesto Internacional

Cuando LeBron James anunció su mudanza de Cleveland a Los Ángeles, Cleveland Cavaliers tuvo que tomar una decisión: reconstruir o tratar de afrontar la temporada con dignidad. Si se seleccionaba la opción A, se debía buscar una salida para Kevin Love. Y durante cierta parte del verano, se especuló con esa posibilidad, pero finalmente el ala-pívot continúa. De esta forma, Love está llamado a ser la gran referencia en pista de la franquicia: se busca que vuelva a ser ese jugador que en sus seis cursos en Minnesota promedió 19,2 puntos y 11,3 rebotes.

Pero existen dudas de que Love pueda volver a ser ese hombre. En las tres primeras campañas, el californiano era la tercera espada en el equipo tras LeBron e Irving. En la última, subió un escalón, pero seguía estando James, que lo eclipsa todo. Han sido cuatro cursos remando para encontrar su hueco en Ohio. Cuatro años luchando constantemente contra las críticas de aficionados y medios. Sin embargo, a él no le da miedo recuperar ese protagonismo que lució en el pasado en los Timberwolves.

"No es como si se me haya olvidado cómo se juega al baloncesto. Puedo anotar a un ritmo alto, pero voy a hacer lo que se me pida. No espero estar entre los cinco primeros en anotación como antes, o incluso entre los cinco mejores reboteadores. Estoy buscando la mejor manera de jugar. No me pongo objetivos estadísticos", dijo Love en el Reiter's Block de CBS Sports.

De todas formas, habrá que esperar para ver cuál es su nivel real: por el momento solo ha disputado el primero de los tres amistosos de Cleveland por problemas en el pie. En el último, frente a Indiana Pacers, los Cavs cayeron (102-111) con la participación de J.R. Smith, que fue sancionado pero suspendido por su refriega con Marcus Smart, y 17 puntos de Kyle Korver. En los Pacers, 23 tantos de Victor Oladipo y doble-doble de Domantas Sabonis: 16 puntos y 12 rebotes. AS