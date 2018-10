Primer encontronazo del año en la NBA

Redacción Meridiano

La pretemporada ya comienza agarrar tono, y posiblemente sea nuevamente la próxima final de conferencia, los Celtics de Boston y los Cavaliers de Cleveland protagonizaron el primer rose de la temporada cuando Jr Smith y Aron Baynes tuvieron un encontronazo en la pintura, que luego quiso terminar Marcus Smart.

Smart fue expulsado inmediatamente al tratar de defender a su compañero de equipo, por lo que Smith no se aguantó y burlándose de Smart lo despidió para los camerinos.

El partido continuó y Cleveland aprovechó ese desenfoque para llevarse la victoria y conseguir su segundo juego ganado, aunque Boston tuvo un buen último cuarto no fue suficiente para que los Cavaliers le permitieran dejar salirse con la suya, y concretaron el partido con score de 113-102.

