Carmelo Anthony es cortado por Hawks y espera por Rockets

La llegada de Carmelo Anthony a los Rockets de Houston es cuestión de horas, este lunes ha sido cortado por los Hawks de Atlanta previo acuerdo entre ambas parte. Según información de Adrian Wojnarowski de ESPN, ‘Melo’ habría acordado perdonar 2.4 millones de dólares para oficializar su salida de los ‘Halcones’.

Anthony, deberá esperar las 48 horas reglamentarias para poder negociar con algún otro equipo de la NBA. Transcurrido ese lapso, los ‘Cohetes’ harían el acercamiento con el jugador para ofrecerme un contrato mínimo para veterano, precisamente, por la misma cantidad que dejó en las arcas de la franquicia de Georgia.

El alero de 34 años tiene garantizados $27.9 millones para el curso 2018/2019.

A la espera de la confirmación del traspaso al equipo texano, el formado en la Universidad de Syracuse, jugaría en su cuarto equipo tras vestir la camisetas de Nuggets de Denver, Knicks de Nueva York y Thunder de Oklahoma City.

