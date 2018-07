'Melo' es traspaso a los Hawks y sería cambiado a los Rockets

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

La NBA sigue generando movimientos entre sus equipos participantes, sumado a los traspasos de LeBron James a los Lakers de los Ángeles, y el cambio de Khawi Leonard a los Raptors de Toronto (aunque no parece ser su destino final), debemos agregar la marcha de Carmelo Anthony de los Thunder de Oklahoma City.

‘Melo’, como era de esperarse, se vio involucrado en una negociación a tres bandas que le lleva a los Hawks de Atlanta. A cambio los Truenos recibieron a Dennis Schroder (Hawks) y Luwawu-Cabarrot (Sixers). Mientras que el equipo de Filadelfia, se hizo con los servicios de Mike Muscala proveniente de los Halcones.

La franquicia de Oklahoma tenía como objetivo buscarle una salida a Anthony, tomando cuenta que no había cuajado de la mejor manera en el proyecto ideado por Sam Presti. Sin embargo, según información de Adrian Wojnarowski de ESPN, el jugador neoyorquino seria cortado por los Hawks para terminar firmando con los Rockets de Houston, que encabezan James Harden y Chris Paul.

Oklahoma City has agreed to trade Carmelo Anthony and a protected 2022 first-round pick to Atlanta for point guard Dennis Schroder and Mike Muscala, league sources tell ESPN. Anthony will be waived, and he will join team of his choice. Rockets are frontrunner.