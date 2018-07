Kawhi Leonard jugará con los Raptors de Toronto

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Los Spurs de San Antonio finalmente han decidido aceptar la oferta que le ha ofrecido la franquicia canadiense para hacerse con los servicios de Kawhi Leonard.

En el cambio, según Adrian Wojnarowski de ESPN, estan involucrados La Garra y Danny Green, que pasaran a los Raptors de Toronto a cambio de DeMar DeRozan, Jakop Poeltl y una ronda protegida de 2019. Esta elección resguardada, es de primera ronda y podría transformarse en dos selecciones de segunda ronda después de un año.

Spurs have agree to trade Kawhi Leonard and Danny Green to Toronto for DeMar DeRozan, Jakob Poeltl and a protected 2019 first-round pick, league sources tell ESPN. Trade call with league office is starting shortly.