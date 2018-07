Presencia de LeBron en Hollywood aumentaría con mudanza a Los Ángeles

Baloncesto Internacional

¿"Space Jam 2"? ¿Un nuevo "House Party"? Con el liderazgo de LeBron James, todo es posible.

Ahora que James se muda de Cleveland a Los Ángeles para tratar de llevar a los Lakers a más campeonatos con un contrato de 154 millones de dólares, también podría producir proyectos en flor como esos dos títulos de la década de 1990 y pasar de tener una presencia parcial a ser un jugador de tiempo completo en Hollywood.

James aún no ha hablado sobre sus planes para Los Ángeles, pero si quisiera, ya ha demostrado que puede actuar y no solo "bien para un deportista". Su única interpretación en el cine, en el papel de él mismo en la cinta de Amy Schumer "Trainwreck" dirigida por Judd Apatow, le mereció grandes elogios en el 2015. La crítica de cine de AP Lindsey Bahr lo llamó una revelación de la comedia, mientras que Ann Hornaday del Washington Post dijo que mostró tener una cadencia perfecta para el humor socarrón.

Y sus compañeros de reparto coinciden.

"Estuvo realmente bien. Al igual que todo en él, le resultó muy natural", dijo el actor Bill Hader, quien interpretó el papel protagónico masculino junto a James como su compinche. El par ya había actuado antes cuando James apareció como anfitrión invitado de "Saturday Night Live".

"Conozco actores que no escuchan, solo esperan para decir sus líneas. Él siempre escucha", agregó.

Hader dijo que en "Trainwreck" hubo mucha improvisación y que LeBron pudo mantener fácilmente el ritmo de comediantes profesionales como él.

"Siempre estuvo súper seguro de sí mismo, pero sin ser arrogante", dijo Hader riendo en una entrevista telefónica con la AP desde Toronto, donde se encuentra filmando "It 2". "Recuerdo que Chris Rock estuvo en el plató y recitó de un tirón un diálogo que le sugería a LeBron, y LeBron lo repitió textualmente durante la escena. Recuerdo que pensé, 'Yo no puedo hacer eso'".

James no es el primero de los Lakers que ha incursionado en la actuación. Kareem Abdul-Jabbar y Shaquille O'Neal tuvieron papeles célebres (y tristemente célebres), y Kobe Bryant terminó ganando un Oscar por un cortometraje animado basado en un poema sobre baloncesto que escribió.

Vaya a aparecer o no en la pantalla, James ya ha dado inicio a una importante carrera mediática que solo podría alcanzar nuevas alturas en Los Ángeles.

James y su socio de negocios Maverick Carter tienen una compañía productora, SpringHill Entertainment, que cuenta con un acuerdo con Warner Bros. y espacio de oficinas en el emblemático lote de la empresa cinematográfica.

"Ciertamente la proximidad facilitará que LeBron sea personalmente parte de proyectos futuros", dijo David Schwab, vicepresidente ejecutivo en Octagon, una firma de mercadotecnia y gerencia de deporte y entretenimiento. "La ventaja de un mercado como Nueva York, Los Ángeles y el Estado Dorado (California) es la capacidad de salir a tomar un café, almorzar o cenar a diario" con personajes cruciales que toman decisiones. "En un mercado más pequeño uno no tiene esas oportunidades constantes", agregó.

Schwab dijo que los socios de James en Warner Bros. y otras partes probablemente están “emocionados de que esté en Los Ángeles, pues podrían usar a Lebron personalmente para cerrar acuerdos de negocios con futuros socios”.

James, vía SpringHill y su compañía de cine digital Uninterrupted, ya ha adquirido algunos proyectos para cine y televisión, y muchos otros se están cocinando. A continuación presentamos algunos de los más destacados.

- "Space Jam 2". La idea de que James le dé nueva vida a la película de 1996 protagonizada por el otro candidato a mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan, ha estado circulando varios años. La cinta, en la que Jordan lucha contra extraterrestres de dibujos animados junto a Bugs Bunny y sus amigos de Warner Bros., tuvo reseñas mixtas en su momento, pero se ha convertido en un clásico de culto. Justin Lin, de las películas "Fast & Furious", ha sido mencionado como director.

- "House Party". Stephen Glover y Jamal Olori de "Atlanta" están escribiendo un guion con el que James y SpringHill esperan revivir la franquicia protagonizada por el dúo de hip hop Kid n’ Play que desató tres secuelas cinematográficas entre 1990 y 1994.

- "Smallfoot". James tendrá otra oportunidad para hacer alarde de sus dotes humorísticas como la voz de un yeti escéptico en esta película animada de Warner Bros.

- "Now We’re Talking". La serie de comedia digital de Uninterrupted con dos jugadores profesionales de fútbol americano convertidos en locutores y frecuentes cameos de deportistas conocidos está a punto de entrar en su segunda temporada.

- SpringHill también está produciendo proyectos televisivos que incluyen los programas de concurso "The Wall" y "Do or Dare” además de "Rise Up", un documental sobre el movimiento de derechos civiles para The History Channel.