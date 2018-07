Brasil vence a Colombia y pasa a la siguiente fase de eliminatorias del Mundial de China

Baloncesto Internacional

Lunes 2| 8:19 pm





EFE

La selección brasileña de baloncesto venció este lunes 71-98 como visitante a Colombia en el cierre de la tercera ventana del Grupo B y clasificó a la siguiente fase de las eliminatorias americanas al Mundial de China 2019.



Ese resultado, que dejó sin opción de avanzar al elenco cafetero, le permitió a Brasil recuperar el liderato con un registro de cinco victorias y una derrota, para un 83.3 % de rendimiento, a falta del juego entre Chile y Venezuela en Valdivia.



La apabullante presentación del visitante, en un partido con un poco más de hora y media de duración, la alcanzó de la mano de Vítor Benite, Rafael Hettsheimeir y Marcelinho Huertas, quienes con sus buenos tiros y elevada precisión confirmaron la clasificación.



El quintero de Aleksandar Petrovic mostró desde el inicio el deseo de resarcirse de la caída (72-56) ante Venezuela en la jornada anterior.



Con un 14-21 se fue un primer cuarto parejo, que le permitió a Colombia plantar cara ante el favorito con Hansel Atencia como faro y la rebeldía de Michaell Jackson, además de aprovechar las pérdidas de su rival para acortar la diferencia y soñar con la hazaña.



Pero ni los triples del armador cafetero pusieron freno a Brasil, que fue de menos a más en el compromiso y superó algunos devaneos que llenaron de aire al local por cuenta de malos regresos tras no acertar algunos tiros.



Los brasileños se quedaron con el segundo cuarto cuando Hettsheimeir asumió un rol de protagonista, y así le permitió sentir el duelo menos apretado al poner el marcador 34-45 gracias a un triple antes de ir al descanso.



En la reanudación fueron implacables los auriverdes. No tuvo problema para poner el pie en el acelerador y mostrarse tan sólido hasta ampliar la ventaja. Se puso por primera vez en el juego 20 puntos por encima de los dirigidos por Guillermo Moreno, que no logró provocar una reacción contundente en su equipo cuando apostó por Luis Almanza.



Un 48-76 lapidario para el local hizo jugar a menor ritmo a Brasil, al percibir muy lejos una remontada que amenazara el triunfo en el Coliseo Iván de Bedout en Medellín. Así que en el último cuarto se limitó a controlar y aprovechar la precisión de sus jugadores, que no pararon de anotar para desanimar por completo a los colombianos al ponerse 30 puntos de diferencia.



Colombia perdió el orden y entró en un ida y vuelta que benefició al visitante en las salidas rápidas de Scott Machado y Jhonatan Dos Santos cuando Brasil solo esperaba la finalización de partido, que se firmó con un contundente 71-98 con algunas muestra de calidad de Atencia y Almanza en la despedida.



Benite, con 28 puntos, fue el máximo anotar del juego, seguido por Hettsheimeir y Huertas con 19 puntos cada uno. Stalin Ortiz terminó como el más destacado en su equipo con 14 puntos y con Atencia tuvo un registro de cuatro asistencia.



La "verde-amarela", que también tuvo como líderes a Machado con siete rebotes y a Huertas con tres asistencias, aparece parcialmente como primero del Grupo con 11 puntos, seguido por Venezuela con 9 unidades.





- Ficha técnica:



71. Colombia (14+20+14+23): Michaell Jackson (10), Stalin Ortiz (14), Hansel Atencia (12), Freddy Asprilla (0), Hanner Mosquera (10), Jorge Salazar (0), Luis Almanza (13), Jhan Mejía (0), John Hernández (6), Michael Hinestroza (0), Jairo Mendoza (0).



Seleccionador: Guillermo Moreno.



98. Brasil (21+24+31+22): Vítor Benite (28), Marcelinho Huertas (19), Anderson Varejao (7), Lucas Silva (4), Leonardo Meindl (2), Scott Machado (10), Yago Mateus (2), Rafael Hettsheimeir (19), Jhonatan Dos Santos (0), Jimmy de Oliveira (0), Lucas Silva (0), Lucas Cipolini (0), Renal Lenz (0).



Entrenador: Aleksandar Petrovic



Árbitros: Jorge Vásquez (PRI), Steven Anderson (USA), Christian Wilmore (BHS).



Incidencias: partido de la tercera ventana del Grupo B de las eliminatorias americanas para el Mundial de China 2019, disputado en el Coliseo Iván de Bedout, en Medellín.