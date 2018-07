EEUU venció a Cuba en partido clasificatorio para Mundial en China 2019

Baloncesto Internacional

Domingo 1| 10:33 pm





EFE

La selección masculina de baloncesto de Estados Unidos venció este domingo a Cuba 93-62 en un partido del grupo C disputado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana como parte de la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo 2019 en China.



En la primera vez en 27 años que un equipo de baloncesto de EEUU visita Cuba para medirse con el elenco de la isla, los cubanos se impusieron en el primer cuarto con marcador 28-24, pero en el segundo cuarto los norteamericanos capitaneados por Alex Caruso iniciaron la remontada.



Ya en el tercer cuarto iniciado con la pizarra 54-39 y cerrado con 46-74 el histórico partido se daba por decidido a favor de los estadounidenses que hicieron gala de un espectacular bloqueo y una rápida rotación el balón.



A pesar de que Cuba contó con el pívot Javier Justiz como máximo anotador y su compatriota Jasiel Rivero -considerado una de sus figuras más prometedoras- el conjunto isleño no logró sobreponerse a la fuerte ofensiva de los norteños que mantuvieron una considerable diferencia que finalmente cerró el partido 93-62.



Estados Unidos ya había superado a Cuba, 84-48, cuando se enfrentaron en Santa Cruz, California en la pasada ventana de febrero.



El equipo estadounidense es actualmente el líder de las eliminatorias de América con marca de 5-1, luego de perder su invicto el pasado jueves ante México.



El grupo C de este torneo clasificatorio para el Mundial en China 2019 está integrado por Cuba, México, Puerto Rico y Estados Unidos.



El baloncesto de Cuba y EEUU no se enfrentaba en La Habana desde los Juegos Panamericanos de 1991 que se disputaron en la capital cubana y entonces los jugadores visitantes vencieron a los anfitriones.



Cuba que compitió este domingo con los doce jugadores que llevará a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla (Colombia), no ha registrado hasta ahora ningún triunfo en seis presentaciones y están fuera de contienda por un pase al Mundial del próximo año.



Los jugadores de la isla llegaron a este partido tras una destacada actuación frente a Puerto Rico donde la escuadra se mostró altamente competitiva y casi estuvo a punto de derrotar al equipo boricua como visitante al caer 84-80.